La responsabilidad de ser abanderado... (Opinión)

Ser el abanderado de Colombia en estos Juegos Panamericanos es muy importante para mí, es un verdadero orgullo. Que lo elijan a uno para llevar el pabellón nacional en el desfile de inauguración no solamente es bueno porque lo motiva a uno, sino que es una gran responsabilidad.

Que uno porte la bandera entre tantos atletas, pues me alegra, y más cuando se trata de ser representante de un deporte importante como el boxeo.



La responsabilidad que tengo en las justas es alta. Me fue bien en el Campeonato Panamericano pasado, fui oro, algo que revalidé de los anteriores torneos de esta índole, pero hace cuatro años en Toronto, Canadá, en los Juegos Panamericanos, quedé de quinto.



Llegué esa vez con la opción de ir por la medalla, pero me quedé en la mitad del camino, por eso ahora en Lima quiero ganar el metal dorado.



Me quiero sacar el clavo de Toronto, es una segunda oportunidad que tengo, es un reto para mí, para el boxeo y con el país.



Colombia tiene una buena opción de hacer unos buenos Juegos panamericanos. Vamos con una delegación numerosa y de alta calidad. Varios son los campeones mundiales y los medallistas olímpicos que vamos a la lucha. No me cabe duda de que serán los mejores resultados de la historia.



Lima será otro escalón más para Tokio 2020, esa cita a la que todos queremos ir en busca de un oro. Por eso vamos concentrados, con los pies en la tierra.



Yuberjen Martínez (Abanderado de Colombia)

Para EL TIEMPO