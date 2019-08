Meluk le cuenta... (28 oros son muchos, pero fueron pocos)

Parece que estuvo bien, pero no fue tanto. Colombia logró la meta oficial en los Juegos Panamericanos de Lima, la del ras con apenas, la de los mangos bajitos.

El objetivo público de los directivos es siempre “superar la presentación de los juegos pasados”. Así las cosas, como hace cuatro años, en Toronto, fueron 27 oros, pues la meta era ganar 28 y lograr la participación colombiana más dorada de la historia panamericana. Eso se hizo, y suena rimbombante.



Sin embargo, la cuenta real era conseguir 33 o 34 oros para pelear contra Cuba y Argentina el quinto puesto en la tabla general.

Pero con apenas la cuenta mínima cumplida, Colombia terminó de séptima, con cuatro títulos menos que Argentina (sexta) y cinco menos que Cuba (quinta). Esta séptima posición es la peor ubicación colombiana en los últimos cuatro Panamericanos.



Bien lo admitió, a pesar de dar un rodeo, Baltazar Medina, el presidente del Comité Olímpico Colombiano: “Quedo con el sinsabor de que pudo haber sido mejor”, dijo. Esa fue la verdad, el pinchazo de la aguja.



“Pero no nos podemos estancar solo en mirar los resultados por medallas y menos evaluar un resultado contra un pronóstico”, agregó. Esa fue la anestesia para el chuzón.

¿Qué pasó? El primer análisis apunta a las derrotas de los medallistas olímpicos: el boxeador Yuberjen Martínez, los pesistas Óscar Figueroa (lesionado), Luis Javier Mosquera y Leidys Solís; la saltadora Caterine Ibargüen (lesionada), la luchadora Jackeline Rentería, la judoca Yuri Alvear y el bicicrosista Carlos Ramírez.

Sin contar a Éider Arévalo, campeón mundial de marcha (con gripa); ni a Miguel Ángel Rodríguez, que perdió el sencillo de squash. Mal contadas, ahí se fueron diez opciones reales de títulos.



No se iban a ganar todas, por supuesto, y está claro que también se lograron oros que no se contaban, como el del taekwondista Miguel Ángel Tejos o el de los hermanos Giorgio e Isabella Gómez en surf. Incluso el del squash mixto del mismo Rodríguez con Catalina Pérez. Sumando unos y otros, la meta real no era loca.

Con miras a los Olímpicos de Tokio (dentro de un año), esta es una alerta, más sabiendo que de los 28 títulos ganados, 10 son de disciplinas o modalidades no olímpicas: cinco del patinaje, dos del SUP del surf, uno de squash, uno de arco compuesto y otro de bolos.



De lo bueno, mención especial y en letras mayúsculas para quien fue, sin la menor duda, la estrella colombiana en Lima: el velocista Anthony Zambrano. El guajiro logró los dos oros más pesados: 400 metros y la posta 4 × 400, esta con Jhon Perlaza, Diego Palomeque y Jhon Solís.

Enorme oro de Daniel Restrepo en trampolín de 3 metros de los clavados. Oro grandote, el de Sandra Arenas en los 20 km marcha. El fútbol femenino fue el único deporte de conjunto campeón: oro brillante.



Y Mariana Pajón, en bicicrós, e Ingrit Valencia, en boxeo, fueron las únicas olímpicas que cumplieron. Ojo: en deportes de conjunto mandan las mujeres: plata gigante del voleibol y semifinalistas en baloncesto y rugby.



Veintiocho oros son muchos, más que nunca para Colombia, pero fueron pocos en la peor ubicación panamericana de los últimos años.



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

