Alertan a los atletas que no lleguen vacunados a los Olímpicos

Los atletas que tomen parte en los Juegos Olímpicos de Tokio en seis meses y que no estén vacunados tendrán que someterse a estrictas normas, que el Comité organización y el Comité Olímpico Internacional (COI) están analizando.

"Los deportistas que no lleguen con vacuna tendrán que someterse a "una especie de cuarentena y una ve lleguen a Japón pasarán los exámenes mañana y noche", dijo el presidente del Comité Olímpico Francés (CNOSF) Denis Masseglia.



"No estamos solos. Para nuestros amigos japoneses, recibir a atletas y otras personas acreditadas llegadas de todo el mundo exige un poco de precaución", precisó.



"No es cuestión que los atletas tengan prioridad con respecto a otras categorías de población, pero de aquí a los Juegos se puede pensar que serán vacunados sin que ello penalice a otras personas", agregó el dirigente francés.



