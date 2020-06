Entrevista: Rypakova y la opción de Caterine Ibargüen en los Olímpicos

Olga Rypakova ha sido una de las rivales enconadas de Caterine Ibargüen en el salto triple. Son incontables las veces que se han enfrentado, pero la colombiana le lleva ventaja.

La kazaja nació el 30 de noviembre de 1984 y a sus 35 años advierte que su sueño es ir a los Olímpicos de Tokio 2021, sin importarle si después de las justas le dirá adiós al atletismo.



Rypakova dejó con la plata a Ibargüen en los Jugos Olímpicos de Londres 2012, dos años después Caterine fue oro y su rival, bronce, en el Mundial de Atletismo, pero ahí no paró todo.



Caterine Ibargüen volvió a ganar el Mundial del 2017 y Rypakova se contentó con la tercera casilla, pero el 5 de junio del 2016, la atleta de Kazajistán le quitó el invicto de 34 victorias seguidas en el salto triple a la deportista de Apartadó, Antioquia, cuando la venció en la válida de Birmingham de la Liga de Diamante.



Rypakova le contó a EL TIEMPO lo que vivió cuando supo que los Olímpicos se realizarán en el 2021, opinó sobre la rivalidad con Ibargüen y sobre las condiciones del velocista, Antonhy Zambrano.



¿Qué análisis hace del aplazamiento de los Juegos Olímpicos?

Creo que fue la decisión correcta. Pienso así porque la salud de los atletas y de los aficionados al deporte es lo más importante en estos duros momentos que vive el mundo.



¿Trunca de alguna manera su objetivo en los Juegos?

Por supuesto, esperaba que los Olímpicos se celebraran este año, se hiciera mucho trabajo, hubiera una actitud seria. Pero no me molesté demasiado, si sucedió, lo fue porque es la voluntad de Dios.

¿Qué es lo positivo de que los Olímpicos sean en 2021?

Pareciera que no lo hubiera, pero sí, esta situación les sirve a los con lesiones, pues tienen más tiempo para recuperarse y prepararse para los Juegos.



¿Qué le espera al atletismo luego de esta pandemia?

Es difícil responder a esta pregunta. Pero sé con seguridad que los atletas tendrán un gran deseo de volver a las pistas y correr, mostrar mejores resultados. Creo que los aficionados también se perdieron las espectaculares competiciones y los estadios estarán llenos.



¿Qué consecuencias tendría para el atletismo que no se puedan realizar la mayoría de los certámenes?

La cancelación de las competiciones tiene un impacto negativo en los atletas física, psicológica y financieramente. Los organizadores y patrocinadores también se vieron afectados, pero estas son las circunstancias. Hay que mirar para adelante y seguir.



Mirando a Tokio 2021, ¿Cómo afrontar de acá en adelante la preparación?

Es difícil hacerlo en condiciones de cuarentena, todavía no tenemos la oportunidad de entrenar en estadios. Por lo tanto, el plan de preparación ha sido revisado por los técnicos, pero es incierto. Espero que la situación con el covid-19 se resuelva pronto y podamos volver a la vida normal.

Caterine Ibargüen (izq.), en el podio del Mundial de Atletismo, con su medalla de plata. Con ella, Yulimar Rojas (oro) y Olga Rypakova (bronce). Foto: Efe



¿Qué opinión le merece la llegada de nueva gente al salto triple como Yulimar Rojas y Keturah Orji, entre otras?

Esto es normal cuando están surgiendo nuevos rivales en el sector. La competencia está creciendo, lo que significa que los resultados suben, son mejores. Esto es especialmente importante para la popularidad del triple salto en el atletismo mundial.



¿Cuál es la fortaleza del grupo de Rypakova, Williams, Ibargüen para luchar contra las jóvenes?

No creo que seamos menos fuertes que los atletas jóvenes. Tenemos una ventaja en la experiencia y un gran deseo de confirmar nuestros títulos.



Ibargüen se recupera de una lesión, ¿la ve todavía como candidata al podio en Tokio 2021?

Por supuesto, Caterine sigue siendo la favorita para el podio. Ella es fuerte física y psicológicamente, eso lo percibí en todas las competiciones en las que nos encontramos, esos son los puntos a favor que ella tiene.



Y postergó su retiro…

Lo veo bien, fue una buena decisión. A ella le gusta competir y obtiene mucho placer, como yo. Esa es su principal motivación, disfrutar de los saltos. Ha pasado por momentos difíciles en el último tiempo, deseo que se recupere bien para volvernos a encontrar en alguna reunión atlética.



¿Hasta cuándo saltará Rypakova en las pistas del mundo?

No me gusta hacer planes para un futuro lejano, ahora pienso solo en las Olimpiadas en Tokio. Lo que suceda tras esos Juegos, lo pensaré después de Tokio 2021.



¿Qué sensación le despierta Antonhy Zambrano?

La verdad es que impresionan los resultados que ha conseguido en los 400 metros, lo es así, a mi juicio, por la edad temprana que tiene. Seguro que si sigue así vendrán muchos más y mejores competencias para él. Hay que mantenerse saludable para que los sueños se hagan realidad.





