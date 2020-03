Análisis: ¿Es conveniente la nueva fecha de los Olímpicos?

El Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer este lunes que los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto, en pleno verano, del 2021, tras el aplazamiento de las justas del 2020.

Sin duda alguna que la decisión es la más sensata que ha tomado la entidad rectora, pues se llegó a evaluar la opción de realizarnos en primavera, pero no era posible.



Y no lo era porque con todo el atascamiento del deporte mundial, tras la cancelación de la mayoría de los eventos programados en el primer semestre del 2020 debido a la pandemia del coronavirus, pues era imposible que se acomodara el calendario.



La ideal era mantener las fechas, así se pelaran por un día, pues los Olímpicos debían de comenzar en julio 24 y terminar el 9, pero ese no era el problema. De todos modos los Olímpicos de Tokio se harán exactamente un año después de lo que se aplazaron



El 2021 deberá transcurrir bajo la normalidad, con los eventos realizados en las fechas propuestas, poniéndose al día con los calendarios.



varios fueron los atletas internacionales que defendieron la idea de que los Olímpicos de Tokio se realizaran en el verano y no en otra fecha, era lo ideal, lo mejor y se mantenía la idea inicial.



"Debido a la situación del coronavirus, también creíamos que era mejor que los Juegos fueran en verano",dijo el presidente del comité organizador, Yoshiro Mor.



Para las federaciones deportivas también es un alivio que se realicen las justas entre julio y agosto, pues pueden tomar determinaciones para reanudar los eventos clasificatorios y les impide tomar decisiones a la carrera en cuanto a este delicado tema.



Muto admitió mismo que durante el proceso de consulta surgieron "opiniones contrarias" a que los JJOO se celebraran en verano.



Además de las altas temperaturas y la elevada humedad características del verano tokiota, en esa época es habitual que los tifonesgolpeen el archipiélago nipón, fenómenos meteorológicos que van acompañados de fuertes vientos y precipitaciones torrenciales.



"Son unas circunstancias que siempre se dan en verano y por tanto tomaremos las preocupaciones necesarias", dijo al respecto el presidente del comité organizador, consignó EFE.



Sin embargo, el tema más urgente por resolver, no obstante, son los costes adicionales derivados del aplazamiento de los Juegos y quién lo asumirá, destacó el director ejecutivo de Tokio 2020.