Djokovic, muy distinto a Simone Biles: ‘La presión es un privilegio’

Durante los Juegos Olímpicos, Simone Biles ha enviado un poderoso mensaje sobre la salud mental que ha llamado la atención en el mundo, no solo entre deportistas de alto rendimiento.



La gimnasta estadounidense se marchó del tapiz después de un salto errático en la final por equipos. Muchos lo atribuyeron en un principio a una lesión física que le obligó a retirarse, pero la realidad era otra.



Simone Biles, quíntuple medallista en Río, explicó a través de varias frases demoledoras que sufría problemas de otra índole. "Tras mi actuación, no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo", sentenció Biles.



Biles se sinceró ante todo el mundo y sacó a la luz un tema tabú entre muchos deportistas que, como el resto de las personas, también sufren problemas psicológicos.



La valiente decisión de compartir ante millones de personas los problemas que enfrenta y de mostrar que ‘no es de locos’ hablar sobre la salud mental ha sido bien recibida en términos generales. De hecho, la gimnasta recibió miles de mensajes de apoyo a través de las redes sociales.



"El torrente de amor y de apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis resultados y mi gimnasia, lo que nunca creí antes de verdad", escribió Biles en sus redes.



Este comentario de Biles, el primero que sube a sus redes tras dar un paso al lado en Tokio 2020, se viralizó de forma inmediata y fue respondido con nuevas muestras de respaldo, sobre todo por parte de personas que han sufrido las mismas dificultades.



Sin embargo, entre todos los mensajes se ha destacado este jueves la declaración de Novak Djokovic tras su triunfo en dobles mixtos, la cual no ha sido bien recibida por algunos usuarios de redes sociales.



El tenista señaló que para llegar a la cima de un deporte es necesario aprender a gestionar la presión. “La presión es un privilegio. Sin ella no hay deporte profesional”, afirmó el serbio, que sigue en su carrera para ser el primer jugador de tenis en ganar los cuatro Grand Slam y los Juegos Olímpicos el mismo año.



“Con el tiempo he aprendido a desarrollar mecanismos de gestión emocional que me permiten ver todo eso como algo positivo y no como algo que puede destruirme”, sostuvo.



