Nelson Crispín: ¿cómo se explica su cosecha de medallas?

Nelson Crispín no solo es la gran figura de Colombia en los Juegos Paralímpicos, sino que es el deportista del país que más ha obtenido medallas en la historia de las justas.

Crispín ya lleva cuatro. Es el primer paratleta en obtener una presea dorada gracias a su actuación en los 200 metros combinado, categoría SM6. En esta oportunidad logró su cuarta medalla, esta vez de plata, con un tiempo de 1 minuto, 4 segundos y 82 centésimas en los 100 metros libres S6, galardón que se suma a la plata y el bronce obtenidos en los 100 metros pecho y 50 metros mariposa, respectivamente.



¿Tiene algún secreto? Cuando le preguntan, él responde que el sacrificio, el entrenamiento y el cambio; en algunas ocasiones, la técnica le ha ayudado a eso.



El nadador santandereano advierte que la primera parte para ser exitoso es sentirse competitivo. El cambio de la técnica le ha traído en los últimos años un éxito importante, más que el imaginado.



No fue fácil hacer los cambios. Su entrenador, William Jiménez, respalda esa afirmación, porque es de los que piensan que si un deportista no se siente competitivo, no respalda sus entrenamientos con resultados, será difícil progresar.



Nelson Crispín entrena seis de los ocho días de la semana, cuenta Jiménez. Casi que dos veces al día, una tanda en la mañana y otra en la tarde.



A la par estudiaba cultura física, carrera de la que solamente le hace falta presentar el trabajo de grado, pero eso no ha sido impedimento para entrenar, ir a competir y ganar.



Cuando a Crispín se le pregunta si tiene algún as bajo la manga para obtener las medallas, sencillamente dice que es fruto del trabajo.

¡PLATA PARA CRIS! 🥈



100 MTS libre y nueva plata para Nelson Crispín con un tiempo de 1:04.82.



🇮🇹 1:03.71

🇨🇴 1:04.82

🇮🇹 1:03.71

🇨🇴 1:04.82

🇧🇷 1:05.45 #imPARAblesEnTokio 🐆 pic.twitter.com/c3zlSE5bgu — Comité Paralímpico Colombiano (@COLParalimpico) September 1, 2021



Y cuando habla de las técnicas, pues, es fácil contestar porque se refiere a que en los últimos años ha cambiado la forma de ajustar los ejercicios para fortalecer la espalda y mejorar la resistencia en el agua.



Eso solo se hace con horas de entrenamiento, dentro y fuera de la piscina. Alterna movimientos tanto en el agua como fuera de ella, con ejercicios planificados por su entrenador y la parte de fisioterapia en el departamento de Santander.



El último año no fue fácil, no solo por el tema del encierro de la pandemia, sino porque tuvo dificultades para entrenar, pero en su casa lo hizo, siguió el plan que le enviaba su entrenador para fortalecer la musculatura y no perderla, que era lo más complicado.



“Nelson es una persona que se sacrifica en todos los sentidos. Las marcas y las medallas nos dicen que él es una persona que se entrega a su trabajo, que hace muchos sacrificios”, contó el DT.



