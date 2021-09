'Queremos que nos cumplan': el reclamo de los medallistas paralímpicos

Después de conseguir para Colombia la mejor participación en unos Juegos Paralímpicos con 24 medallas, Nelson Crispín, Moisés Fuentes y Carlos Daniel Serrano hicieron sentir este jueves su voz de protesta por el incumplimiento en la construcción de un complejo acuático concertado desde 2016 para Piedecuesta, Santander.



Los tres medallistas, todos santandereanos, aparecieron en un video pidiendo que no "dejen ahogar" este proyecto, el cual dicen les habían prometido desde hace cinco años, en el año de los Juegos de Río, 2016.

Carlos Daniel Serrano posa orgulloso con su medalla de oro. Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

“Con este Oro le cumplí al país”, afirma Serrano en el video, seguido de Crispín afirmando que los hicieron “posar para la foto y no nos cumplieron”.



Los deportistas hacen un recuento de los números que consiguieron en los Juegos, pidiendo que se cumplan las promesas hechas si el país quiere más triunfos a nivel olímpico y paralímpico.



"En nuestro gobierno dejamos el convenio listo para licitar las obras y construir el complejo acuático para los deportistas santandereanos, pero por falta de gestión solo hasta el 2020 se firmó el contrato para la interventoría. Luego llegó la pandemia y finalmente se venció y se perdió el convenio por 11 mil millones de pesos", afirmó el ex alcalde de Piedecuesta, Danny Ramírez, a Blu Radio.



Al mismo medio afirmó la Viceministra del deporte, Lina Barrera, que aunque el contrato se venció, "se trabaja para actualizar costos y poderlo presentar nuevamente antes de que empiece la ley de garantías en el mes de noviembre".



El complejo fue concertado en 2016, cuando aún no existía el Ministerio del Deporte y Coldeportes era la entidad encargada de esa gestión.

