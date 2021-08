Crispín, el medallista paralímpico de natación que le tenía miedo al agua

Hace 15 años Nelson Crispín decidió comenzar el viaje para convertirse en uno de los mejores nadadores del mundo, y gracias a su esfuerzo y dedicación constante lo ha logrado.

Poco a poco se ha posicionado como uno de los mejores paratletas del país, dejando en alto la bandera de Colombia en cada brazada que da en todas las competencias en las que participa.



Nelson mide 1,35 metros y sufre de acondroplasia, una enfermedad que afecta el crecimiento óseo de los cartílagos y que no le ha impedido convertirse en uno de los mejores nadadores del país y ahora lo ratifica a nivel olímpico, tal como lo hizo con tres medallas de plata en Río de Janeiro 2016.



Se probó en baloncesto, pero no vio resultados y, como asunto del destino, escogió la paranatación y fue una de las decisiones más acertadas de su vida.



Nació en 1992 en Floridablanca, Santander, e inició en el deporte por casualidad, acompañando a su hermano a sus entrenamientos. El profesor William David Jiménez se percató de la discapacidad de Nelson, lo invitó a entrenar y le dio un cambio total a su vida.



Comenzó desde cero, pues no sabía nadar, y poco a poco se fue enamorando del deporte; “al principio entrenaba con intermitencia, unas veces iba y otras no, pasaban los días y después de un tiempo fui mejorando y encontré la disciplina que necesitaba para poder competir”, mencionó el deportista.



"Yo no sabía nadar, empecé a perderle el miedo al agua y con todas las técnicas que me enseñó el profesor, empecé a perfeccionar todos los estilos y a concentrarme más en la parte del entrenamiento", cuenta Crispín a la página del Comité Olímpico Colombiano.

Nelson Crispín en Tokio. Foto: Prensa CPC



En los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 Nelson lleva una amplia trayectoria, en la que las medallas no han faltado. En el 2008, el paratleta obtuvo sus primeras medallas a nivel nacional en los Juegos Paranacionales de Cali, en una competencia bastante reñida en la que tuvo la oportunidad de enfrentarse, por primera vez, a deportistas de alto nivel, ganando así una medalla de plata y una de bronce.



El nadador empezó su camino en la Selección Santander y actualmente también forma parte de la Selección Colombia en este deporte.



Ha sido figura en numerosos eventos deportivos internacionales, pasando por los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara con un oro y dos bronces, continuando en el Campeonato Mundial de Montreal en el 2013.

Nelson Crispín y su oro en Tokio. Foto: Prensa CPC



Luego fue a los Juegos Parasuramericanos de Santiago 2014 y a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, en donde ganó tres medallas de plata en las modalidades 100 m pecho y 100 m libres, y finalmente los Parapanamericanos de Lima 2019, en los que logró cinco preseas doradas, una de plata y una de bronce.



Este santandereano se ha destacado a nivel nacional e internacional posicionándose como uno de los mejores paratletas en la disciplina y rompiendo récords con cada brazada que da.



