‘Varias veces pensé retirarme del deporte': Nelson Crispín

La delegación colombiana ha hecho la mejor actuación en unos Juegos Paralímpicos. En Tokio se rompieron las barreras y con un botín de tres oros, siete platas y 14 bronces se logró el objetivo de consolidarse como una de las potencias del área.

Colombia solo fue superada por Brasil en la tabla en el conteo de los países latinoamericanos, y quedó por encima de Chile, Venezuela y Ecuador.



La gran figura fue Nelson Crispín, con un oro, dos platas y un bronc, superando lo que hizo en los Juegos de Río de Janeiro, cuando se colgó tres platas.



Por ese botín es el paratleta colombiano que más medallas ha ganado en los Juegos.



Nació en Floridablanca, Santander, el 10 de mayo de 1992, pero los médicos se dieron cuenta de que sufría de acondroplasia, una enfermedad que afecta al crecimiento óseo. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué analiza de los resultados en Tokio?

Eso significa que el entrenamiento ha sido ideal. Es fruto del trabajo que hemos hecho en estos años. Son casi 18 años en este deporte y nos hemos enfocado en ir mejorando, en cada chequeo se ha dado todo para lograr mejorar tiempos, marcas y medallas.



Pero cada vez mejora…

Sí, eso se lo debo a la entrega que hemos tenido. Mire, son mis terceros Juegos y en Londres obtuve un cuarto lugar, a cuatro centésimas del bronce, en Río gané tres medallas y en Tokio logré cuatro.



¿Cuando comenzó en el deporte calculó esos resultados?

No se me pasó. El deporte llegó de casualidad a mi vida. Después comencé a ver las diferentes discapacidades, a conocer el deporte, me quedé y nos trazamos una meta para ser competitivos, ir a grandes eventos y ganar.



¿Vive del deporte?

Sí. He estado en el top hace varios años. Vivo de él, me ha cambiado la vida mucho.



¿En qué lo cambió?

No solo en la parte mental, porque uno como que no la cree y hay problemas. El deporte me abrió un camino hacia las victorias, me dio la idea de estudiar Cultura Física en la Universidad Santo Tomás.

Nelson Crispín y su entrenador, William David Jiménez. Foto: Tomado del Instagram de Nelson Crispín.



¿Cómo reparte su tiempo para entrenar y estudiar?

No es tan complicado. En estos meses he estado enfocado en el deporte por el reto de los Juegos Paralímpicos. Ya llegando a Colombia me centraré en terminarlo.



¿Los Juegos de París están en su camino?

Mi meta es ir. Esto no se logra de la noche a la mañana, y quiero ir a Francia a mejorar los resultados de Tokio.



¿Alguna vez pensó en retirarse?

Al comienzo. Cuando no se daban los resultados decidía no ir a entrenar, porque no veía progreso y me sentía mal, temía que eso no cambiara y varias veces pensé en retirarme del deporte. No fue una buena época, como muchacho de colegio no fui maduro.



¿Qué lo hizo cambiar?

Mucha gente, entre ellas mi familia y mi entrenador, me insistieron en que siguiera, que no me diera por vencido. Yo tomé esos consejos y volví al deporte. Los resultados se comenzaron a ver y me quedé de forma definitiva.

¿Y siempre ha sido así o ha tenido recaídas?

Hay momentos que uno se siente cansado, desanimado, pero cuando me pasa eso pienso en lo que he logrado y se me pasa.



¿Se presentan esas crisis?

Sí. Porque uno está hasta la corona de lo mismo. Ya con el estudio quisiera dedicarme a ayudar, pero no he pensado en retirarme por ahora, estoy bien, sigo activo y ganador.



¿Y hasta cuándo habrá Nelson Crispín?

Creo que hasta que uno diga ya no más, hasta que el cuerpo dé. El metabolismo comenzará en algún momento a cambiar y cuando llegue ese momento analizaré el retiro. No lo veo cercano, la verdad.



Cuando llegue el momento de irse, ¿a qué se dedicará?

Hablo con los deportistas que vienen atrás, no solo con los de natación, me gusta el fútbol y con el equipo me entiendo bien. Doy consejos, apoyo a los compañeros que entrenan en la piscina. Algún día me gustaría transmitir conocimientos.



¿Cuál ha sido la clave de su éxito?

La perseverancia, eso es lo principal, y ser competitivo, esas dos cosas.

Nelson Crispín en Tokio. Foto: Prensa CPC



¿Y para ser un ganador?

Estar concentrado en lo que hago, en la técnica, en hacer el mayor esfuerzo. Durante las pruebas hay momentos en los que la mente le habla al cuerpo y le dice que sea más fuerte. Cuando las fuerzas se acaban entra a jugar el corazón.



