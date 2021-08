‘Son muchos años trabajando por esta medalla’: Crispín

El nadador Nelson Crispín Corzo se colgó, en la madrugada de este 26 de agosto, el oro en los 200 metros individual combinados SM6, abriendo el camino de lo que será una presentación que quedará enmarcada en la historia deportiva del país en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Las sensaciones. Me siento feliz, contento, son muchos años trabajando por esta medalla, me siento agradecido con el apoyo, a los fisioterapeutas, médicos y nutricionistas, se las dedico por que hacen parte de este logro.



La dedicatoria. A mis padres que me han apoyado, mis hermanos y mi novia, eso es lo más importante. Creo que esas personas me han acompañado en este largo proceso y merecen un reconocimiento especial.



El sentimiento. Gracias a Dios y a la gente que me ha apoyado. Eso me dan ganas de seguir adelante, de buscar lo mejor para mi vida personal y para el deporte paralímpico de Colombia.



El futuro. Me quedan tres pruebas, tengo opciones, 100 pecho, 50 mariposa y 100 libres. Yo espero dar lo mejor y seguir ganando.



El reto. Nosotros estamos compitiendo, mostrando lo que es Colombia y espero que nos sigan apoyando.



