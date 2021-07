Naomi Osaka, eliminada en el tenis de los Juegos Olímpicos

La checa Marketa Vondrousova, 42 del mundo, dejó los Juegos de Tokio sin una de sus mayores protagonistas, la tenista japonesa Naomi Osaka, a la que derrotó por 6-1 y 6-4 en octavos de final.

Osaka, que ya había sido protagonista en estos Juegos de Tokio-2020 al ser la encargada de encender el pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura del pasado viernes, aspiraba a dar a Japón su primer oro en tenis.



Le puede interesar: (Insólito, celebró el oro por error, pero no había ganado)



No obstante, Osaka no afrontaba el desafío en las mejores condiciones, ya que en Tokio regresaba a las pistas después de más de dos meses de ausencia, desde que se retiró tras superar la primera ronda en Roland Garros alegando problemas de salud mental.



En una jornada marcada por la lluvia, que ha obligado a suspender todos los partidos del día excepto los de la pista central del Ariake Tennis Park, que dispone de techo retráctil, Osaka comenzó mal el partido, perdiendo sus dos primeros servicios y pese a que intentó reaccionar, no pudo salvar el set.



Frente a una jugadora de juego muy sólido, con experiencia (N.42 de la WTA y finalista en Roland Garros en 2019) y que cometió muy pocos errores (10 por 32 de la japonesa),

Osaka inició con un break la segunda manga, pero perdió la ventaja poco después.



Con 5-4 a favor de la checa, la cuatro veces ganadora de un Grand Slam salvó dos puntos de partido con su servicio, pero ya no fue capaz de levantar la tercera, despidiéndose así del sueño olímpico.



Vondrousova, por su parte, jugará los cuartos de final contra la vencedora del duelo que disputarán la española Paula Badosa (N.29) y la argentina Nadia Podoroska (N.38).



El cuadro femenino se queda así sin sus dos máximas aspirantes al oro, ya que la número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty, fue eliminada en primera ronda por la española Sara Sorribes.



Le puede interesar: (Juegos Olímpicos: así va el tema de los contagios de covid-19)



AFP