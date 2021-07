Naomi Osaka, sin problemas para ganar en los Juegos Olímpicos

La japonesa Naomi Osaka debutó con victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio al arrollar en dos sets (6-1, 6-4) a la china Zheng Saisai, y avanzó a dieciseisavos con su principal rival en el torneo, la australiana Ashleigh Barty, eliminada por la española Sara Sorribes.

saka, de 23 años, ganó el primer set con un contundente 6-1 en el encuentro disputado en el Parque Ariake de Tokio.



La japonesa se colocó holgadamente por delante en el marcador, con cinco juegos a cero a favor cuando no había transcurrido ni media hora de partido, con unos golpes fulminantes y llegando a colocar cuatro puntos de saque directo.



Cuando Zheng logró por fin inaugurar su marcador y colocarse 5 a 1, le dio el último juego del set a la japonesa con el saque en contra al devolver fuera varias de las boleas de Osaka. La número dos del mundo no perdonó y realizó su primera rotura de saque en el arranque del segundo set, que estuvo más disputado.



La china resistió como pudo y logró llevarse el set que puso el marcador a 5-4, tras un punto muy disputado para ganar su saque, aunque la japonesa sentenció el suyo para llevarse el siguiente set por 6-4 y con ello el partido.



Osaka se enfrentará en octavos de final con la suiza Viktorija Golubic, número 50 en el ránking mundial de la WTA, que el sábado venció en su debut a la colombiana María Camila Osorio.



La japonesa se postula como la clara favorita al oro olímpico tras la eliminación de Barty a manos de la española Sara Sorribes. El primer partido en la competición de Osaka, que marcó además su debut olímpico, era uno de los momentos más esperados para los aficionados de este deporte tras meses ausente de las pistas.



El de hoy fue el primer partido que la japonesa disputaba en el terreno competitivo después de retirarse de Roland Garros a finales de mayo tras saltarse una rueda de prensa y tras amenazas de descalificación y tampoco participar en Wimbledon en julio.





EFE