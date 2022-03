Gantcho Karouskov, exentrenador de la Selección Colombia de levantamiento de pesas entre 1988 y 2009, falleció en su país natal, Bulgaria.

Durante ese tiempo, Karouskov fue el gestor de las tres primeras medallas olímpicas de Colombia en esa disciplina, incluyendo el primer oro ganado por un deportista de nuestro país: María Isabel Urrutia, en Sidney-2000.



(Lea también: Alejandro Restrepo dejó de ser el técnico de Atlético Nacional)



También tuvo mucho que ver en la preparación para que Mabel Mosquera se colgara un bronce en Atenas 2004 y para que Diego Salazar lograra una plata en Londres 2008. Y tuvo a su cargo a otros deportistas que, posteriormente y tras su salida, también llegaron a podios olímpicos, como Óscar Figueroa, plata en Londres 2012 y oro en Río 2016.

Así veía María Isabel Urrutia a Gantcho Karouskov



“Todo lo que pasó se lo debo a Gantcho Karouskov, un hombre cruel, duro, pero él me dio la gloria. Gantcho era mi guía. Los últimos 30 días de concentración fueron difíciles. Peleamos, tuvimos desamores, pero el día de la competencia eso se olvidó. Si no hay exigencia en las pesas, no se puede triunfar”, dijo en su momento María Isabel Urrutia para reconocer su labor.



“Tiene mucha resistencia: su nombre no cae bien, la gente no lo quiere porque ha conseguido resultados. En todas partes donde usted trabaje hay alguien que le critica su labor, pero él se ha mantenido porque los resultados que ha logrado con las pesas en el país se deben a su trabajo”, agregó.



Fue Karouskov quien convenció a Urrutia de dejar las competencias de lanzamiento de bala y disco y enfocarse en las pesas, hasta convertirla en campeona olímpica.



(En otras noticias: Rusia responde con dureza a la Fifa y a Uefa tras su exclusión del Mundial)



Temperamental y duro, generó en su momento una rebelión de parte de varios pesistas, entre ellos Figueroa, quien se quejaron de su trato. Finalmente, Karouskov dejó el cargo en 2009 y fue reemplazado por Oswaldo Pinilla.



Tras su salida del país, Karouskov comenzó a trabajar en la misma disciplina en Perú.



DEPORTES