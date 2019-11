Arango, la ‘solista’ que se lleva los oros en los Nacionales

Tan solo se llevan tres días de competencia en los Juegos Nacionales Bolívar-2019 y la nadadora antioqueña Mónica Sarai Arango ya tiene en su mochila siete medallas, de las cuales cuatro son de oro. Hoy en día es la más ganadora de las justas.

Arango, de 27 años, 1,60 cm y 58 kg, es poesía en el agua. En su disciplina de natación artística no hay rutinas como las de ella.



Se llevó los oros en la rutina técnica duetos, rutina libre combinada por equipos, rutina libre duetos y solos. Además, tiene alcanzó tres medallas de plata.



“A uno siempre le falta dar más. Siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo por crecer. Creo que ha sido un campeonato con muchas experiencias, vamos por muy buen camino, pero siempre se puede ser mejor”, dijo.



Ella quiere seguir ganando y dejando en alto en nombre de Antioquia y Colombia.

“Soy la solista de Colombia. Es un honor que llevo y una gran responsabilidad, porque no solamente es tener el título nacional, sino representar a Colombia ante el mundo y creo que de momento lo he hecho muy bien.”, concluyó.



DEPORTES