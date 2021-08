Moisés Fuentes lo volvió a hacer: ya son cuatro medallas en Paralímpicos

A punto de cumplir 47 años, Moisés Fuentes, de nuevo, está metido en un podio de los Juegos Paralímpicos. Ya había obtenido medallas en tres ediciones de las justas (bronce en Pekín 2008, plata en Londres 2012 y de nuevo, bronce en Río 2016). Pero siempre quiso ir por más.



Lo volvió a lograr en Tokio 2020, al conseguir una nueva plata en los 100 metros, categoría S4.

Fuentes, nacido el 22 de septiembre de 1974 en el municipio del Valle de San José (Santander), tuvo un segundo nacimiento el 13 de octubre de 1992, cuando sufrió el atentado que le cambió la vida.



Apenas había cursado la primaria, en una escuela pública en Bucaramanga. Estaba en Santa Marta junto a su hermano Rodrigo, quien era vendedor de café y cacao en esa ciudad. Allá sufrieron un atraco: Rodrigo murió y Moisés recibió seis impactos de bala. Esa acción sigue impune.



Uno de los disparos le provocó una lesión en la médula espinal: quedó parapléjico. La primera sensación fue terrible: quería quitarse la vida y llegó a estar tres días sin comer.



Fuentes encontró en el deporte la válvula de escape de sus problemas. Seis meses después de haberse levantado de la cama, pidió que lo llevaran a la quebrada de La Putana, que queda en la vía hacia Barrancabermeja. En ese mismo lugar había aprendido a nadar cuando tenía 6 años, con una pimpina como flotador. Sin poder moverse de la cintura para abajo, se lanzó: salió a los dos minutos. La prueba estaba superada.



Pero no fue la natación el primer deporte que practicó Moisés después del atentado. Probó primero con el baloncesto y le fue bien. Pero en el agua empezó a sentirse mucho más cómodo, a tal punto que comenzó a competir en las piscinas de la Unidad Deportiva Alfonso López, de Bucaramanga, que aún siguen siendo su lugar de entrenamiento.

"discapacitado es aquel que teniéndolo todo, no quiere hacer nada"



La primera medalla olímpica fue en Pekín, en 2008. Dos años antes, en Durban, ya había sido bronce en los campeonatos mundiales. Compitió en los 100 metros pecho y obtuvo el bronce, detrás del español Ricardo Ten y el brasileño Daniel Dias.



“Tengo dos sensaciones encontradas: por un lado, siento alegría por estar en el podio. Dios me dio un poco más de vida y estoy acá. Pero tristeza porque lo podía haber hecho mejor”, declaró entonces. Y lo hizo mejor: cuatro años después, en Londres 2012, subió un escalón más: ganó la plata, solo superado por el brasileño Dias.



“Es la prueba más emocionante que he tenido y la que más he disfrutado. En Pekín estaba bastante tenso por la falta de experiencia. Aquí lo hemos preparado psicológicamente y la disfrutamos al máximo”, declaró entonces.



Ese muchacho que solo tenía la primaria también se superó afuera de las piscinas. Hoy tiene tres títulos universitarios: es licenciado en idiomas, contador público y tecnólogo en deportes. Pero el más importante que ostenta es el de un luchador que nunca se entrega y que ahora quiere una medalla más.



