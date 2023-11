'Es un error de la organización, yo no estaba tomada', ministra Astrid Rodríguez

Este sábado, se generó una fuerte polémica durante la inauguración de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, debido a que se llegó a comentar que la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, estaba borracha en medio de la ceremonia.

La ministra habló con EL TIEMPO sobre lo que ocurrió exactamente en el evento deportivo y explicó algunas detalles que se dieron durante la inauguración de los Juegos Nacionales 2023.

¿Qué sucede en la inauguración de los Juegos Nacionales?

“Estoy un poco asombrada, no era la idea que se generara una polémica por un error técnico que creo que es desafortunado. También es un error de la organización, del protocolo deportivo al no prever y hacer una buena planeación del evento.

¿Probaron el sonido antes de la ceremonia?

“Desafortunadamente, acá no se dio, a mí nadie me dijo 'venga ministra y se ubica en este lugar para probar el sonido'. Cuando se dio la situación se presentaron mucho nerviosismo entre los que me acompañaban, entre la parte técnico y generó lo que se ve en los videos”.



"Previo a que yo hablara, había insistido en que me dejaran hablar desde la misma tarima donde estaban hablando el Alcalde como el Gobernador, porque yo llevaba un discurso preparado. Eso me implicaba tener unas hojas, más el micrófono y se me dificultaba. Yo les decía ‘yo no quiero hablar desde acá, déjenme bajar a la tarima’, esa fue la primera molestia que tuve".



"Protocolo deportivo insistió desde la organización hacerlo desde allí. Desafortunadamente, cuando empiezo a hablar se escucha mi propia voz muy fuerte y un eco, lo que hago es pulsar y parar para permitir que los que estaban en el área técnica arreglaran lo que se estaba presentando".

¿Qué sucede sobre la tarima?

"Cuando yo estaba leyendo me doy cuenta de que esto no para, las personas que estaban a mi alrededor me dicen ‘lea más lento’, leí más lento, después que ‘lea más rápido’, leí más rápido, ‘póngase unos audífonos’. ¿Cómo me voy a poner unos audífonos en plena lectura? Me empezaron a hablar al oído y me puse nerviosa. Intente terminar el discurso porque lo preparé para abrir los Juegos. Pero se dio una situación que no me explicaba, es lo que se ve en las redes: me puse nerviosa, cometí errores de dicción porque me estaban hablando unos y otros atrás mientras yo leía.

Dije ‘vamos a salir adelante, a terminar el discurso’, fue lo que pensé rápidamente y vamos a abrir los Juegos porque ese era el fin del mensaje".

¿Habló con el presidente Gustavo Petro por esta polémica?

“No he hablado con él, no me ha enviado mensaje. Estaré abierta cuando me llame para estar contándole las cosas".

¿Qué comió y que tomó antes del evento?

“Estuve con mi esquema de seguridad en un sitio muy popular de Pereira y comimos una bandeja paisa con agua porque no tomo bebidas azucaradas. No consumo licor, no fumo, no consumO sustancias alucinógenas, pueden corroborar con mi esquema de seguridad".

¿Cuándo fue la última vez que tomó una bebida alcohólica?

"Estos días estuve en varios eventos, la noche anterior me tomé un vino y un tequila.

No hay que darle bombo a esta situación, no me presenté tomada y creo que un error humano puede suceder en cualquier lugar, quisiera que nunca pasara pero pasó".

¿Por qué hay abucheos?



"Posiblemente, sea una crítica hacia el Gobierno, creo que se presentaron no solo cuando hablé, previamente también venían abucheando".



"El mensaje debe ser la importancia de estos Juegos para el país, para la paz, el deporte siempre le da buenas noticias al país, estamos trabajando para transformar la vida de los niños".



"Quiero hacer un llamado para enfocarnos en los deportistas que ellos deben ganarse el protagonismo y no yo con mi discurso. Esto no debe ser lo más importante, debe ser la inauguración. Debemos centrarnos en los deportistas que son los protagonistas".

DEPORTES