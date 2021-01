Mindeporte recomienda aplazar actividades grupales y concentraciones 

El aumento de casos de covid-19 en el país, que ha hecho que las autoridades locales en varias ciudades y departamentos recomienden cuarentenas y toques de queda, podría volver a afectar la actividad deportiva en Colombia.

En carta enviada el jueves pasado, Mauricio Serrato, envió una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano, en el que recomienda aplazar todas las actividades presenciales grupales y de concentraciones deportivas por lo que resta del mes de enero.



Sin embargo, fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que esta recomendación no afecta el comienzo de la Liga profesional del fútbol colombiano, que está programado para el fin de semana del 17 de enero, aunque este jueves podría cambiar el calendario. Está pensada para deportistas de ciclo olímpico, principalmente.



“El CCD (Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte) considera, como lo ha hecho desde su creación y con mayor énfasis durante toda la pandemia, que la prioridad es la salud de nuestros deportistas, razón por la cual no ve prudente la realización de actividades presenciales grupales ni de concentraciones deportivas en todo el territorio nacional, sugiriendo un aplazamiento de dichas actividades hasta el inicio del mes de febrero, momento para el que esperamos que la situación epidemiológica de nuestras principales ciudades haya mejorado ostensiblemente”, dice la carta.



“Agradecemos se difunda esta información a todas las federaciones bajo su gobernanza con el fin de que estén enterados de que el CCD no dará ningún aval a ningún protocolo de concentración que le sea presentado (…) y que tenga en la planificación la realización durante el mes de enero”, agrega.



