Mindeporte niega apoyo para clasificatorio de pesas a Olímpicos

El Ministerio del Deporte le envió una carta a la Federación Colombiana de Pesas en la que le respondió que por falta de dinero no podía apoyar la financiación del torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se debe realizar en Cali del 10 al 16 de mayo próximo.

“El Ministerio no cuenta con recursos para el apoyo a esta iniciativa, toda vez que en el mes de la citación nos encontramos honrando el compromiso como país para los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021”, fue la respuesta enviada desde la entidad.



Fedepesas había pedido la colaboración para sacar adelante el certamen, en el que la Selección Colombiana tiene muchas opciones de asegurar las casillas a los Juegos de Tokio.



Este evento, al mismo tiempo, se realizará un torneo Iberoamericano, Suramericano y Open clasificatorio para los Olímpicos, por lo que es de suma importancia para las aspiraciones de obtener metales en Japón.



Este mismo certamen era el que se iba a realizar el año pasado por la misma época y que tenía el apoyo del Ministerio, pero que no se pudo cumplir debido a las restricciones que se impusieron en Colombia por la pandemia del nuevo coronavirus.



Como no se pudo hacer el torneo, se llegó el 31 de diciembre y se terminaron los plazos para su realización, por tal motivo nunca hubo recursos del Ministerio y cuando la Fedepesas tocó las puertas, pues recibió como respuesta una negativa.



El comité ejecutivo de Fedepesas tendrá reuniones esta semana con empresas privadas y públicas del Valle del Cauca, con el objetivo de conseguir los recursos para la realización del evento.



