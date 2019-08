‘Me gusta poner marcas, hacer historia’: Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez marca un camino. El ‘squashista’ se convirtió en el deportista colombiano más ganador en la historia de los Juegos Panamericanos.



Rodríguez logró en Lima (Perú) el oro en dobles mixtos con Catalina Peláez, la plata individual y en equipos, para acumular cuatro oros, dos platas y un bronce, superando al gimnasta Jossimar Calvo, que tenía cuatro oros, una plata y dos bronces.

En Río 2007 consiguió el oro en equipos y la plata en individual. En Guadalajara 2011 logró oro en individual, al igual que en Toronto (Canadá). EL TIEMPO habló con él.



¿Qué opina de la marca que impuso en los Juegos Panamericanos?



No me acordaba de la medalla en individual en Río de Janeiro. Es que es difícil mantener un récord, con todos los torneos que juego.



Es toda una vida en el squash…



Y varios ciclos olímpicos. Y, además, uno compite en Juegos Nacionales, los torneos internacionales, es mucho el camino que he recorrido, ha sido largo. Sí, como dice, es toda una vida, 28 años, 14 de profesional. Es claro que uno está para jugar, para ganar, para entrenar y a veces olvidamos los resultados.

¿Sorprendido?



Sí, cuando lo supe me sorprendí demasiado. No sabía ese dato. Además, pues porque se hable de otros deportistas de alto calibre como Calvo y Ubaldina, así que es mucho más meritorio.



Lo pueden pasar Juan Arango de ciclismo y Pedro Causil del patinaje…



La competencia es así y es bueno que varios tengamos esa oportunidad. Es una competencia sana y no molesta para nada.

¿Qué analiza de lo que ha hecho en su carrera?



Es motivo de satisfacción ser uno de los referentes en estos Juegos. Me gusta poner marcas, hacer historia con las medallas y es bonito este hecho histórico.



¿Qué significa un ciclo olímpico?



No es fácil que un deportista cumpla con esto en cuatro ciclos: La primera vez fue cuando tenía 17 años, en las justas de República Dominicana y ya en el 2007 comencé a ganar medallas y seguí.

Catalina Peláez y Miguel Ángel Rodríguez, con el oro en dobles mixtos. Foto: Ministerio del Deporte

De lo que ha conseguido en los Juegos Panamericanos, ¿qué es lo que más destaca?



He ganado en Lima tres medallas, ya tengo en las tres modalidades: dobles mixtos, individual, equipos, eso me hace mucho más feliz. Este año incorporaron dobles mixtos. En el Panamericano de Squash tuve como pareja a Catalina Peláez y ganamos.



Desde esa vez ella es su pareja.



Sí, fue la siembra esa vez y seguimos en esa proyección. Cuando supimos que en Lima esa era una nueva modalidad, pues se nos abrieron los ojos. Ya habíamos ganado un oro en un torneo en Argentina y era una buena opción apuntarle en Perú.



¿Qué sabe de sus compañeros con los que ganó el oro histórico en equipos en los Juegos de Río de Janeiro 2007?



Bernardo Samper salió temprano y trabaja en un club en Nueva York. Lleva su años allá. Javier Castilla trabaja en Colombia. Juegan de vez en cuando. Yo los visito y a veces jugamos. Grandes jugadores, ellos abrieron este camino.

Miguel Ángel Rodríguez, Bernardo Samper y Javier Castilla, con el oro en los Panamericanos de 2007. Foto: John Wilson Vizcaíno - Archivo EL TIEMPO

Usted fue el único que siguió…



Después de Río se bajó todo. Seguí solo de frente en el Tour. Me fogueo con los número uno del mundo e hice mi carrera. Ya me volví profesional y me dediqué solo a esto, a sacar victorias. Lo he hecho por mi cuenta, con mis preparadores.



Nada de qué arrepentirse…



Sin duda. No me he arrepentido por haber escogido este camino. Me fui becado por una universidad por 4 años. Me fui en el 2003 a Canadá, a entrenar, intenté en la Universidad, pero tomé la determinación de jugar squash.



¿Cambió el estudio por el squash?



Esa fue la decisión. Tuve una opción de estudiar en una universidad de Estados Unidos, pero hablé con mis padres y les dije que yo quería seguir en el squash. Si iba a estudiar perdía como dos años, porque solo podía disputar los torneos universitarios y yo ya quería jugar contra los mejores.



¿Cómo es esa historia del colegio, que no se pudo graduar con sus compañeros con los que arrancó?



Estudié en el colegio Calazans, pero el décimo y el 11 lo semestralizaron, por seis meses, para que fuéramos a acostumbrando a la universidad. Cuando pasé a 11 me tocó viajar mucho, perdí muchas horas de clase y no salí con los que entré con los de kínder, porque me tocó hacer un semestre más.

¿Qué le falta por ganar si en el 2018 obtuvo el British Open, algo como el Wimbledon de sencillos en el tenis?



Otro British o el Mundial. Cada temporada el sueño ganar uno, gané el en Londres y en el Mundial este año será un cuadro de 64 jugadores. Los grandes torneos en el squash son siete, ya gané el mejor, pero uno debe ponerse metas.



¿A qué le apunta?



Ganar el British sería ideal, pero el Mundial es el Mundial en cualquier deporte. Es un reto. No he llegado ni a semifinales y quiero ir mirando cómo me meto en esas instancias.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel