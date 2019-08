Miguel Ángel Rodríguez, el squash y una marca en los Panamericanos

Había acabado de jugar un partido de la fase previa del torneo de sencillos del squash de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Miguel Ángel Rodríguez estaba agotado. Eran las 9 de la noche en la fría capital peruana. Llegó sudando todavía del esfuerzo, pero con la felicidad inmensa porque había sorteado otra ronda.

El mejor jugador de la historia del país en el squash surgió escalando posiciones, llegó a la final, pero cayó con el local, Diego Elías, en un partido bueno, pero que lo dejó con el metal de plata.



Había llegado a estas justas a ganar oros, pues la idea era de ayudarle a la delegación nacional a mantenerse en el quinto lugar de la tabla y a superar los 27 oros que se consiguieron en Toronto, Canadá, en el 2015.





Este bogotano de 33 años lleva seis metales en la historia de los Juegos Panamericanos: fue oro en equipos en Río de Janeiro 2007, una medalla histórica al lado de Bernardo Samper y de Javier Castilla. Luego, en Guadalajara, ganó el torneo individual, lo mismo que pasó en Toronto.

Miguel Ángel Rodríguez. Foto: Archivo AFP

Miguel Ángel comenzó en el squash a los 4 años, llevado de la mano de Ángel, su papá, uno de los precursores en el país de este deporte. Fue superando cada categoría en las que impuso su juego. Cuando tenía 19 años se hizo profesional. Se graduó como ‘´pudo’ del bachillerato. Por esos sacrificios que debe hacer el deportista de alto rendimiento, Rodríguez no pudo graduarse con sus compañeros de salón de toda la vida, pero recibió el diploma a pesar del mal rendimiento en las matemáticas.



Su mamá, Konie Forero, vendió un gimnasio que tenía en Chía para enviar a su hijo a Canadá con el objetivo de que perfeccionara su forma de jugar y el inglés. Y el muchacho lo hizo.



Trabajó en las paralelas y en la reacción para recuperar la bola que eran su talón de Aquiles, y se formó, se hizo más fuerte en la cancha. Su estatura de 1 min 53 cen le sirve para tener más control, para moverse ágilmente. Sus rivales lo conocen como el ‘caníbal’ o la ‘bala de cañón’, debido a su ímpetu, a su juego fuerte, a su permanente ofensiva.

Miguel Ángel Rodríguez, deportista colombiano. Foto: Tomada de Twitter

El tiempo le ha enseñado a tener calma, a no desesperarse. Tiene dos cábalas: la primera, siempre entra a la cancha pisando con el pie derecho y juega con un par de zapatillas de colores distintos.



“No sé, fue una idea de la gente que me apoya con los zapatos y lo hago. Me gusta. He ganado así, pero también he perdido. Me siento cómodo. Es que los tenis no juegan”, le dijo a EL TIEMPO.



Le gusta escuchar salsa y reggaetón. Come cinco veces al día y durante las 24 horas duerme, va al gimnasio y realiza rutinas en la cancha.



En el 2018 fue protagonista de un hecho histórico: se convirtió en el primer colombiano en ganar el British Open, algo así como obtener la victoria en el torneo de sencillos del Abierto de Wimbledon en el tenis. Esa vez venció al mejor del mundo, al egipcio Mohamed Elshorbag en cinco tiempos.

Se define como un jugador arriesgado, dinámico, imparable. En Lima, espera seguir haciendo historia. No sabe si superará a Calvo, tampoco si regresará en cuatro años por un botín similar, lo que entiende es que debe, todos los días, levantarse con el mismo ánimo, con las ganas de progresar, de ir al frente en busca de más victorias.



Rodríguez es el colombiano con más metales en los Juegos Panamericanos a través de la historia. Iguala con 4 oros con el gimnasta Jossimar Calvo y la pesista Ubaldina Valoyes. Sin embargo, supera a Calvo por una plata, tiene dos, y completó un bronce.



Los oros de Miguel Ángel son: equipos en Río de Janeiro 2007, individual en Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Fue plata en individual y equipos 2019 y se colgó el bronce en individual del 2007.



En los Juegos de Lima hay dos deportistas que no han competido y que tienen la opción de superarlo: el ciclista Juan Esteban Arango y el patinador Pedro Causil, pero hoy por hoy Miguel Ángel es el colombiano que registra la marca de más metales en los Panamericanos.



Por el momento, Miguel Ángel solo piensa en el, squash, en seguir ganando, entrenando, viajando. Todavía tiene fuerzas para continuar, pero entiende que algún día le llegará el momento de salirse de la cancha de cristal.

“Cuando no sienta eso, mejor me voy del deporte”, sentenció.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @lisandroabel