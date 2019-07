Mercedes Pérez, oro para Colombia en las pesas de los Juegos

Mercedes Pérez logró la medalla de oro en la categoría de los 64 kilos de las pesas, en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Pérez logró su meta, lograr el título, el tercero en serie, tras los oros de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.



La colombiana no la tuvo fácil en arranque. Incluso, perdió el movimiento con la ecuatoriana Angie Palacios, de solo 19 años. Ambas levantaron 105 kilos, pero la rival de Pérez lo hizo primero. En la tercer lugar terminó la estadounidense Mathlynn Saser, con 102 kilos.



Ya en envión Pérez fue la más fuerte. Su primer intento fue de 127 kilos, con lo que casi que aseguró la meta. Luego, alzó 130, con récord para las justas. Después intentó el 135 y no pudo. El oro lo ganó con 235 kilos, con marca panamericana.



La medalla de plata quedó en poder de la estadounidense Mathlynn Saser, quien se quedó con 232 kg.



El bronce quedó en poder de la ecuatoriana Palacios, que alzó en total 228 kilos.



La samaria ha cumplido en el ciclo, aunque no ha sido perfecto: fue plata en los Bolivarianos del 2017 en santa Marta, oro en los Juegos Suramericanos, oro en envión y plata en arranque en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018.



LISANDRO RENGIFO

Enviado Especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel