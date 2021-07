Mercedes Pérez, con mucha opción de medalla en los Olímpicos

A Mercedes Pérez Tigreros llegar al podio en los Juegos Olímpicos le ha pegado en el palo. Viene de ser cuarta en las justas de Río de Janeiro en el 2016 y fue octava en Pekín 2008, por eso dice que en Tokio la tercera será la vencida.

Colombia tiene en la pesista samaria la posibilidad de ganar una medalla en la madrugada de este martes (5:50 a.m., hora colombiana), cuando se lleve a cabo la competencia delos 64 kilos.



Le puede interesar: (Colombia: cerca de asegurar un bronce en los Juegos Olímpicos)



Al igual que Luis Javier Mosquera, plata en los 67 kilos, y Brayan Rodallegas, Pérez hace parte de la reducida delegación colombiana, luego de los tres positivos en un solo año, por lo que el país le tocó bajar cinco cupos para Tokio.



Este ciclo olímpico de la deportista ha sido exitoso: fue plata en los Juegos Bolivarianos, oro en los Juegos Suramericanos, oro y plata en los Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos de Lima logró el primer lugar.



Nació el 7 de agosto de 1987 en Santa Marta y llega a Tokio en busca de ese anhelado metal que se le perdió hace cinco años en Brasil.



“Tengo la experiencia y la idea es salir adelante. He aprendido a manejar la ansiedad. Ya tengo 16 años en la Selección, como juvenil y mayores y he ganado tres oros los Juegos Panamericanos, y eso me da la opción de llegar a Tokio con una seguridad”, le dijo Pérez a EL TIEMPO.



Conoce a sus rivales, pero ellas también tienen una radiografía de esta colombiana que por lo que se ve ese perfila como medallista.



Le puede interesar: (¡Qué amor! Le pidió matrimonio durante los Juegos Olímpicos)



Tendrá al frente a la canadiense Maude Charron, de 28 años, a quien venció en Lima en el 2019, dejándola en el cuarto puesto, pero no se puede confiar porque en la competencia de los 63 kilos en el Mundial del 2017 fue plata.

Facebook Twitter Linkedin

Mercedes Pérez, deportista colombiana. Foto: Lisandro Rengifo



Wen-Huei Chen, de China Taipei, es contrincante fuerte de Pérez, al igual que Elreen Ann Ando de Filipinas, de 22 años.



“Conozco a las rivales, cómo se mueven, siempre las analizo y eso me da la opción de estar cerca. Sé en dónde han competido, qué hacen, sus fuertes, sus debilidades y hasta si cañan o no”, contó.



Mercedes Pérez no piensa en el retiro, quiere ir por la medalla en Tokio y después tomar una decisión si deja las pesas.



“La competencia comienza desde que uno entra a la Villa Olímpica. En nivel mundial trato de tener una distancia con ellas, porque ellas se sientan grandes, pero yo también me siendo grande. Uno la saluda, pero de ahí para allá no más. Es más un reto”, agregó.



Su fuerte es el movimiento en dos tiempos y ha venido entrenando el arranque, con su entrenador, Oswaldo Pinilla.



Una vez terminó la competencia en Tokio, Mercedes Pérez fue centro de polémica, cuando dijo que había que esperar los resultados de los controles al dopaje de su categoría para saber el podio real.



“Lo dije con coherencia. Es que eso ha pasado. Miren en qué van en las pruebas de Londres y salieron positivos. Cuando hagan las de Río se puede. Guardo esa esperanza, pero esta vez quiero ganar la medalla en la plataforma”, indicó.



Siempre que sube a la tarima lanza un grito, Yayo, refiriéndose a Jaír de Jesús, su hermano fallecido, a quien se encomienda.



“Es un grito del corazón. Era el protector de nosotros. Ha sido bastante duro su pérdida. Él está vivo, siempre lo digo. No le decimos difunto. Siempre utilizó el grito con la palabra Yayo cuando subo a la tarima. Cada vez lo recuerdo más, porque él se sentía orgulloso de mí y lo nombro para que me acompañe”, recuerda.



Pérez tiene su oportunidad. Seguro que el país espera lo mejor de ella y la deportista está dispuesta a dejarlo todo en lo que puede ser su última participación en unos Olímpicos.



Le puede interesar: (Varios casos de covid-19 en la delegación holandesa)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel