Duro mensaje de pesista colombiano en los Juegos Panamericanos

Jhonatan Rivas se ganó la medalla de oro en los 96 kilos de las pesas de los Juegos Panamericanos, la sexta de la delegación nacional y la quinta de la halterofilia.

Luego de sus opciones sobre cómo conquistó ese metal preciado en Lima, Perú, Rivas tocó un tema del que todos en la delegación habla, pero que nadie se había atrevido a comentar públicamente.

“Estoy triste porque en Colombia no me pueden ver, no se ven los Juegos Panamericanos. Solo espero que los medios de comunicación que están acá nos colaboren y no dejen de informar”, precisó Rivas.



El pesista vallecaucano estuvo a punto de no competir. Confesó que hace 20 días era una incógnita su presencia en territorio peruano.



“Hace un mes salí de una lesión. Se trabajó con lo que se pudo. Menos mal que hicimos un buen trabajo con el profesor Jáiber Manjarrés y pudimos estar en Lima”, señaló.



Y agregó: “Una lesión en la muñeca derecha y otra en una de mis piernas me tuvo en vilo”.



Rivas hace parte de la nueva generación de las pesas colombiana y viene pisando duro.



“Comencé el año con varias marcas, luego el panamericano y ahora en los Juegos Panamericanos. Espero conseguir en el Mundial un bronce en el total y un oro en el arranque”, comentó.



Por último, se refirió al último movimiento en envión, el cual no realizó.

“En el último intento del envión, no lo hice porque preferí cuidarme para el Mundial. Ya tenía asegurado el oro y por eso no levanté”, precisó.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel