Insólito: medallista olímpica descubre que su novio había estafado a varias personas

La vida de la esgrimista surcoreana Nam Hyun-Hee, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín y bronce por equipos en Londres en florete, ha sido una pesadilla en los últimos meses la desenmascarar a su pareja.

Primero, encontró el amor verdadero que, según él, era heredero de una familia adinerada, pero no era tan así. Hyun-Hee comenzó a darse cuenta de algunos cambios de su pareja y se dio a la tarea de investigar.

Su reacción

No solo se dio cuenta de que se cambió el sexo y que su pasado estaba ligado a un sinnúmero de estafas y extorsiones, por lo que puso fin a la relación.



Se supo que en septiembre de 2023 presentó a su familia a Jeon Cheong-jo, quien era 15 años menos que ella, quien advirtió que era dueño de varios casinos y complejos turísticos de lujo, pero al poco tiempo comenzó a dudar de su comportamiento.



Se dio cuenta en que en verdad era un hombre trans y que tenía muchas condenas por fraude. “Es demasiado duro para mí. Ya no quiero que Jeon me contacte o se me acerque”, comentó la esgrimista.

“Nam, seis veces medallista en Mundiales (un oro y cinco bronces entre pruebas individuales y de equipo), reconoció que ella también había sido víctima de Jeon que había estafado dinero a sus familiares. Confesó que mientras estaban juntos le hizo creer que podría dejarla embarazada. Al ser preguntada cómo pudo creerle, Nam afirmó que le había parecido extraño, pero le creyó después de ver pruebas médicas que habrían sido falsificadas”, informó el diario Marca de España.



Y agregó: “ El 3 de noviembre el Tribunal del Distrito Oriental de Seúl emitió una orden de arresto sobre Jeon tras comprobar que había estafado al menos a 15 personas. Las investigaciones posteriores elevaron este número a 27 y la cantidad robada a 2,1 millones de euros, entre abril de 2022 y octubre de 2023”.

