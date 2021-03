Mayoría de pesistas de la Selección apoyan al técnico Arrieta

La Selección Colombia de Pesas sigue su preparación con mira a los Juegos Olímpicos de Tokio y tras el cambio de director técnico, de Oswaldo Pinilla a Luis Arrieta, los atletas le dieron pleno respaldo al nuevo entrenador.

En una reunión que se tuvo el sábado con todo el grupo y lo dirigentes de la Fedepesas cada uno de los deportistas habló y dio su opinión sobre la situación en el grupo.



Una vez se dio a conocer la rotación en la dirección técnica de la selección Colombia se especuló sobre la resistencia que tuvo Arieta al asumir el cargo, pero los mismos atletas descartan tal situación.



"Hay respaldo total. Arrita tiene una buena academia, sabe lo que está planificando y eso antes en el grupo no se veía. El ambiente del grupo es bueno y el 80 por ciento del equipo trabaja bien", afirmó Jonathan Rivas.



Leidy Solís, medallista de bronce en los Olímpicos de Pekín 2008, aseguró: "Firmé una carta solicitando la continuidad de Pinilla. Llegó Arrieta, hable con él y el cambio no ha sido tan brusco y me h sentido bien. Vengo en un proceso de recuperación y no estoy en contra de nadie", indicó la vallecaucana.



Luis Javier Mosquera, bronce en los Olímpicos de Río de Janeiro, advirtió que ha depositado la confianza en Arrieta y que hoy en día ha recuperado el nivel que evidenció hace unos años.



"Desde el 2015 no me sentía en esta forma. Desde ese año hasta hoy he vuelto con buenas sensaciones. Arrieta tiene las capacidades para llevarnos a los Olímpicos", aseguró.



Santiago Rodallega es una de las promesas de las pesas en el país y a él apuntan las opciones de medalla en Tokio.



"Estoy para entrenar y lo que haga la Federación se cumple y ya", declaró.



Camila Lobón hace parte del grupo de Rodallegas y señaló que confía en las capacidades del nuevo entrenador.



"He tenido buenos momentos. Muchas veces me quejé del entrenador anterior y nunca se hizo una reunión con esta. Me siento cómoda con este momento que se vive. Hay buen ambiente en el grupo y le doy todo el respaldo a Arrieta", precisó Lobón.



Francisco Mosquera y Mercedes Pérez fueron los dos pesistas que advirtieron que no seguirán los planes de Arrieta y que continuarán bajo la dirección técnica de Pinilla.



"No reconozco a Arrieta como mi técnico. El resto lo escogió a él. No ha sido el dueño de mi proceso y reconozco a Pinilla como mi técnico. Él marcó una historia en las pesas y me hizo campeón mundial", dijo Mosquera.



Y agregó: "Con Mercedes nos han llamado la minoría y quiero aclarar que a Arrieta no se le ha vetado. No me meto en el trabajo de él".



Pérez, por su parte, dijo que tampoco tenía nada en contra de Arrieta y confirmó que respaldaba a Pinilla.



"Me queda muy difícil cambiar mi plan de entrenamiento a estas alturas. Como todos lucho por un sueño. Entiendo que es un grupo, pero que el que sube a la plataforma es uno. Soy una de las antiguas del grupo y estoy acá por mis resultados. Seguiré en mi ley. Me han respetado y respaldado. Arrieta me ha respetado", señaló Pérez.



Mosquera tomó la palabra y señaló que pedía que Pinilla estuviera a su lado, de forma presencial. "Por solidaridad olímpica lo pido. Me siento en desventaja y con Mercedes necesitamos nuestro entrenador. No peleo con nadie en el equipo", puntualizó.



Se informó que María Isabel Urrutia se unió a la Selección Colombia de Pesas, quien estará en el en el Panamericano de Santo Domingo, del 18 al 25 de abril, clasificatorio para los Olímpicos.



