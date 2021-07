Berrettini es baja para los Juegos Olímpicos de Tokio

El tenista italiano Matteo Berrettini, finalista en el último torneo de Wimbledon, ha renunciado a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio a cinco días de que den comienzo por una molestia muscular, confirmó hoy el Comité Olímpico italiano en un comunicado.



El tenista, de 25 años, arrastra una dolencia sufrida a lo largo del torneo de Wimbledon, en el que el pasado 11 de julio llegó a la final, aunque perdió contra el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo. Berrettini se convirtió en el primer italiano en disputar la final del torneo londinense.



Tras anunciarse su baja de las Olimpiadas, el deportista confesó en sus redes sociales que se siente "devastado" por no poder cumplir "el honor inmenso" de representar a Italia en los Juegos. Pero que tomó la decisión tras someterse a una resonancia en su pierna izquierda: "El resultado obviamente no ha sido positivo", indicó, sin precisar más detalles.



"No podré competir durante algunas semanas y deberé guardar reposo", avanzó. Con su renuncia a Tokio, la delegación italiana estará formada por 384 atletas (197 hombres y 187 mujeres). Nadie sustituirá a la promesa del tenis italiano, pues la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), no permite sustituciones en el equipo de jugadores indicada por los Comités Olímpicos a partir del 16 de julio.



"Desea suerte a todos los atletas italianos, os apoyaré desde la distancia pero con todo mi ser", concluyó el tenista.



