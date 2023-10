Martha Bayona se cuelga su segundo oro en los Panamericanos de Santiago 2023

La ciclista Martha Bayona se convirtió en la primera integrante de la delegación colombiana en repetir medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Bayona se impuso este viernes en la prueba de velocidad, al derrotar en la final a la mexicana Yuli Verdugo. La colombiana perdió el primer heat, pero una reclamación hizo que le quitaran la victoria a su rival, luego se impuso en el segundo y logró una victoria importantísima.



"Estoy muy contenta, es un orgullo dejar a mi país en lo más alto, gracias a mi entrenador que me indicó cómo correr", dijo Bayona a Antena 2.



Bayona venía de revalidar este miércoles la medalla de oro en la modalidad de keirin, prueba en la que ha sido subcampeona mundial en dos ocasiones.



Ese día, Bayona aceleró para ubicarse como líder del pelotón del grupo de cinco ciclistas hasta cruzar primera la meta del Velódromo de Peñalolén.



Tras recibir su merecida y luchada presea y ante los medios de comunicación, Bayona agradeció a su entrenador, John Jaime González, por su victoria. "Yo creo que estuvimos muy conectados en la carrera, se vio que hice todo lo que me dijo y bueno, me monté en lo más alto del podio. Orgullosa de darle esta medalla a mi país", expresó entonces.



La deportista de 28 años contó además que al ver a Gaxiola que "iba muy rápido" en una pista que describió como "rápida", tomó un aire, se paró en los pedales "y di lo mejor hasta la línea".





Noticia en desarrollo.



Con Efe