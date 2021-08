Mariana Pajón propone donación para entregarle dinero a Yuberjen 

Mariana Pajón y Yuberjen Martínez, dos de las figuras del deporte colombiano, hablan en las redes sociales de sus experiencias en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La pelea. Me siento robado, Mariana, robado. Nunca pensamos que fuera a pasar. Tú como deportista sabes cómo es esto.



La explicación. En el primer asalto le conecté como 100 goles y cuántos me conectó él a mí. No sé si los jueces estaban chateando o viendo youtube, no estaban en el combate.



Mi familia. Tengo dos hijos. Mi familia depende de esto. Es lamentable lo que pasó conmigo. Nos levantamos a las cinco de la mañana. Lo viviste en la villa. Entrenamos tres veces al día, nos preparamos cinco años en este ciclo. Una vez me dijo la mamá de mi hijo, no supe qué responderle. Me dijo que yo le hacía mucha falta a mis hijos y eso no es fácil.



Iniciativa. Agredezco el apoyo e invitamos a que nos apoyen porque eso ha difícil para mí.



Pajón comienza una campaña para que se le entregue el valor de la medalla al boxeador, la que perdió en Tokio en los cuartos de final dde los 52 kilos.



