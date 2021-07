Conozca el agüero que tiene Mariana Pajón antes de competir

Mariana Pajón es una de las deportistas de alto rendimiento que más alegrías le ha traído al pueblo colombiano. Esta joven atleta ha sido llamada ‘La reina del BMX’ y ‘La niña de oro’, gracias a sus triunfos en diferentes competencias internacionales.



Entre los reconocimientos que ha recibido se destacan 13 galardones mundiales, 12 campeonatos en Estados Unidos, 9 campeonatos latinoamericanos, 10 premios panamericanos y 2 campeonatos bolivarianos, continentales, suramericanos, centroamericanos y del caribe.



Recordemos que, adicionalmente, en 2016, participó en el XXI Campeonato Mundial de Ciclismo BMX y ganó la ovación colombiana al lograr la medalla de oro. Dos meses después, volvió a quedar en primer lugar en los Juegos Olímpicos de Río, haciendo historia al convertirse en la única atleta colombiana que ha ganado dos medallas de oro en esta competencia mundial.



Precisamente esta antioqueña concursará, en los próximos días, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representando nuevamente a su país en la categoría de Ciclismo BMX freestyle, disciplina que se practica con bicicletas cross y que en la modalidad de estilo libre busca realizar la mayor cantidad de acrobacias posibles.



Bueno pero recuerden que Mariana Pajón bicampeona olímpica, reina del bmx, única colombiana en tener dos oros olímpicos, única mujer latinoamericana en conseguir dos oros olímpicos en un deporte individual, única mujer en su deporte en tener dos oros olímpicos. pic.twitter.com/g2Iv3yeHBr — Maria Clara🧻(🇨🇴) (@mysticache) July 23, 2021

Sus seguidores podrán ver su participación en los cuartos de final el próximo miércoles, 28 de julio, a las 8:21 de la noche, hora colombiana. Si la joven, de 29 años, logra quedar dentro de las tres semifinalistas deberá competir nuevamente el 29 de julio desde las 8:15 de la noche hasta las 9:17 p. m. La final se realizará el mismo día a las 9:50 de la noche.



No obstante, un dato peculiar que no todos conocen es que la deportista, al igual que muchos otros, tiene sus propios agüeros; actividades que realizan augurando alcanzar el éxito soñado en las competencias futuras.



En el caso de Mariana, ella compite con calcetines diferentes. Según ha contado en diferentes entrevistas a medios, de niña tuvo una racha de pérdidas en las competencias hasta que un día por accidente se colocó medias que no eran compañeras. Ese día ganó y sigue creyendo que ese fue su “as bajo la manga”:



“Me he acostumbrado a hacerlo durante años. Cuando tenía 14, competía contra ‘riders’ de 18. Un día no cumplí con mi ritual y perdí por poco. Me lo tomé como un error y desde entonces he mantenido el hábito”, cita el portal de noticias deportivas ‘Depor’.



