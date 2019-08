¡No tuvo rival! Así ganó Mariana Pajón la medalla de oro

Mariana Pajón es sinónimo de triunfos para Colombia. Este viernes le dio la medalla 20 de oro a la delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, dejando atrás las lesiones que no la han dejado quieta en los últimos tiempos.

“No puedo creer lo que pasa. Después de todo un año, de lo que ha pasado, esto es de locos. Dominé todo. En Mundial me dejó buenas sensaciones. En Lima dejé todo. Vine con puntos en el codo, tengo esguinces en el tobillo, me sentí fuerte nuevamente. Tengo microfracturas, no sabía si iba a correr, pues la clavícula también molesta”, dijo Pajón.

“La primera fue en el 2011 y tuve que esperar para ganar otra. Es muy emocionante. Es un paso. Esta carrera era clave. Estoy progresando, fueron días muy complejos”, añadió la colombiana, que dejó a la brasileña Paola Reis en con la plata y con el bronce a la venezolana Stefany Hernández.

“La rodilla, todavía vamos en progreso. Falta, pero voy bien. Hoy estaré más o menos para ganar rangos de movilidad. Siempre pensamos en el país, se los debía y acá estamos para eso. No sabía que era la medalla de oro 20 de Colombia en Lima y vamos por más. Las mujeres sacamos la cara. Siempre se ha visto algo así, pero igual la responsabilidad es de todos”, precisó Pajón.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

@lisandroabel