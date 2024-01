Video | Mariana Pajón, desilusionada lanza mensaje al país para recuperar Panamericanos

Siguen las reacciones en Colombia, después de que Barranquilla perdiera la sede de los Juegos Panamericanos 2027, tras la decisión de Panam Sports por no recibir el dinero en las fechas estipuladas.



Esta vez fue el turno para la medallista olímpica Mariana Pajón, quien lanzó un mensaje contundente a través de sus redes sociales analizando la polémica decisión de Panam Sports y exigiendo al Gobierno y a las entidades que recuperen la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports

"Me tomé unas horas para analizar lo ocurrido con los que eran nuestros Juegos Panamericanos Barranquilla 2027. El deporte en su esencia es sinónimo de unión. Cuando la selección hace gol todos nos abrazamos sin importar diferencias, cuando un colombiano va por una medalla todos empujamos desde acá con toda nuestra energía, cuando suena el himno en algún pódium, todos lo cantamos con amor patrio. Hoy con el corazón roto me pongo a pensar ¿quién pierde con la no realización de los Panamericanos en Colombia? La respuesta es: PERDEMOS TODOS", empezó diciendo la colombiana, medalla de oro en Londres 2012 y Río 2016.



"Perdemos visibilidad internacional, perdemos posibilidad de ingresos para sectores turísticos y economías locales, perdemos en adecuación y construcción de escenarios deportivos para nuevas generaciones, perdemos fogueo internacional para muchos atletas, perdemos credibilidad internacional, perdemos la posibilidad de mostrar lo mejor de Colombia, perdemos posibilidad de empleo e impacto social, perdemos la posibilidad de unir a muchos colombianos en una causa, perdemos futuro", explicó.



"Invito a todos a recuperar esa naturaleza del deporte: esa unión a través del TRABAJO EN EQUIPO, no es momento de rasgar vestiduras y tirarse el agua sucia, es momento de remontar, para eso todos (deportistas, dirigentes deportivos, medios, empresarios, gobierno nacional y gobiernos locales, Panam Sports, etc) debemos sentarnos y buscar una salida para recuperar la sede: Los Juegos Panamericanos 2027 tienen que ser en Colombia!", finalizó la colombiana.

