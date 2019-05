Mariana Pajón arrasó en las carreras de BMX en Brasil

La doble medallista de oro olímpica del BMX, la colombiana, Mariana Pajón, arrasó en las competencias de Brasil, tras imponerse el sábado en el Campeonato Panamericano y este domingo en la válida Latinoamericana.

En este último triunfo, Pajón se impuso sobre la ecuatoriana Doménica Azuero y la local Paola Peris, mientras que Gabriela Bollé fue cuarta y María Restrepo, quinta.



En la competencia de élite varones, el deportista nacional Diego Arboleda se impuso, con segundo puesto de Vincent Pelluard y el tercero fue para el argentino Gonzalo Molina.



Con los triunfos del fin de semana se registra el regreso a la victoria de Pajón en el convierto internacional, tras la recuperación de la operación del ligamento cruzado anterior izquierdo.

Así fue la gran final y el título de @marianapajo en el Panamericano de BMX que se disputa en Americana, Brasil ¡GIGANTE! #OrgulloColombiano🇨🇴💪👏🥇 pic.twitter.com/XximR1WX21 — FCC (@fedeciclismocol) May 25, 2019



Resultados



Elite Mujeres

1. Mariana Pajon (COL)

2. Doménica Azuero (ECU)

3. Paola Reis (BRA)

4-Gabriela Bolle (COL

5-Maria C. Restrepo (COL)



Elite Hombres

1. Diego Arboleda (COL)

2. Vincent Pelluard (COL)

3. Gonzalo Molina (ARG)



Junior Mujeres

1. María C. Diosa (COL)

2. Milagros Santillan (ARG)

3. Laura Lozano (COL)



Junior Hombres

1. Mauricio Molina (CHI)

2. David Ramírez (ARG)

3. Juan C. Ramírez (COL)



