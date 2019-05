Mariana Pajón ganó el Panamericano de BMX 

La colombiana Mariana Pajón se impuso este sábado en la competencia élite damas del Campeonato Panamericano de BMX, que se llevó a cabo en Brasil

Pajón venció a la local Julia Santos y dejó en la tercera posición a la ecuatoriana Domenica Azuero, mientras que la otra colombiana en carrera, Gabriela Bolle, fue quinta.



Es el primer triunfo internacional de la doble medallista de oro olímpica en el BMX, tras su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior.



En varones, Diego Arboleda fue tercero, escoltando a Anderson Filho, oro, y a Matías Brizuela, plata.



Clasificaciones

Elite Mujeres

1. Mariana Pajon (COL)

2. Julia Santos (BRA)

3. Domenica Azuero (ECU)

5-Maria C. Restrepo (COL)

8-Gabriela Bolle (COL)



Elite Hombres

1. Anderson Filho (BRA)

2. Matías Brizuela (ARG)

3. Diego Arboleda (COL)

4-Vincent Pelluard (COL)

10-Juan C. Díaz (COL)



Junior Hombres

1. Mateo Carmona (COL)

2. Juan C. Ramírez (COL)

3. Vincente Pinto (BRA)

5-Santiago Suárez (COL)

7-Samuela Zapata (COL)



Junior Mujeres

1. Romina Miranda (ECU)

2. Rocío Pizarro (CHI)

3. Sofía Cadavid (COL)

4-Sofia Lozano (COL)

5-Natalia Parra (COL)



