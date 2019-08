Mariana Pajón, oro 20 de Colombia en los Juegos Panamericanos

La colombiana Mariana Pajón ganó la medalla de oro 20 de Colombia en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

El último año de Mariana Pajón no ha sido bueno. Ella lo sabe, pero también entiende que esos obstáculos hay que superarlos, hay que pasar la página y seguir adelante en busca de grandes objetivos.



En mayo del año pasado, Pajón se cayó, se rompió en la semifinal de la Copa Mundo de Papendal, Holanda, chocó contra una rival, se fue al suelo y no se pudo mover.



El resultado no fue el mejor: rotura total del ligamento cruzado anterior y rotura parcial del ligamento colateral medial.

Volvió nueve meses después y está en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, retomando el camino del ciclo olímpico, ese que quiere llevarla a Tokio 2020 en busca de su tercer oro consecutivo en el BMX.



Los Panamericanos le traen buenos recuerdos. Fue oro en Guadalajara 2011 y hace cuatro años en Toronto, Canadá, ganó la prueba contrarreloj, que ya no se disputa.



En el pasado Mundial de BMX en Zolder, Bélgica, hace 15 días, Mariana Pajón llegó a la final, pero se cayó. Sin embargo, recuperó la confianza.



Ella sabe que dio ventajas. Que el estar ‘parada’ nueve meses, luego de una operación y de la dura recuperación no es fácil retomar el camino. Mientras ella se esmeraba por volver a caminar bien, a entrenar normalmente, sus rivales sí competían al más alto nivel.



En la final masculina, Carlos Ramírez se cayó y quedó por fuera de las medallas. El oro fue para el ecuatoriano Alfredo Campo.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima​