Pajón e Íngrit ilusionan con una medalla en los Juegos Olímpicos

La jornada de la noche del miércoles y la madrugada del jueves para Colombia fue muy productiva, aunque no se consiguieron medallas sí se avanzando en rondas claves para las finales de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Mariana Pajón, la máxima representante de Colombia en el BMX de los Juegos Olímpicos avanzó a la semifinal, al igual que Vincent Pelluard y Carlos Ramírez.



Pajón consiguió el primer objetivo que era sumar puntos en las tres válidas de clasificación para lograr una casilla en la instancia semifinal y ahí buscar la final.



“Cuando se corre a este nivel tan alto hay que llegar bien y no guardarse nada. Vamos bien. Por ahora me siento en una buena forma”, dijo Pajón.



Y agregó: “Son dos días intensos de competencia, la pista es más largas, tiene más vueltas. Ya se hizo todo lo que se pudo en el tema de la preparación”.



Ingrit Valencia logró su primera victoria en la categoría de los 51 kilos del boxeo, tras vencer este jueves a la india Mary Kom, por decisión dividida, 3-2.



La vctoria de Ingrit fue por fallo dividido, 3-2. (dos jueces 29-28 y otro 30-27 para Colombia. 30-27 y 29-28 para India). Y queda a un triunfo del bronce.



“Se logró sacar este combate. No era fácil, medallista olímpica, campeona mundial, pero gracias a todo un equipo que me ayudó a esta victoria”, dijo Valencia.



Ya está definida la rival, se trata de la zurda japonesa Tsukimi Namiki, que venció por decisión 5-0 a la brasileña Graziela Sousa. Será el domingo. La ganadora asegura bronce.



Juan Sebastián Muñoz tuvo un gran comienzo en el torneo masculino de golf de los Juegos. El bogotano entregó una tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo par, en el campo del Kasumageki Golf Club de Saitama, para ubicarse parcialmente en la sexta casilla del torneo. La ronda sigue desarrollándose a esta hora.



Muñoz metió tres birdies seguidos en la primera parte del recorrido, en los hoyos 4, 5 y 6, para luego anotarse un bogey en el 9. En los segundos nueve, hizo birdies en los hoyos 10, 14, 15 y 17, y bogeys en el 12 y el 18.



Cristian Salcedo perdió en su primer combate de los 91 kilos del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio con el cubano Dainier Peró.



El colombiano se mostró muy tímido, poco fue a la ofensiva, mientras que su rival, con poco, le marcó, lo que hizo que los jueces le dieran el triunfo.



“Me amarré tenía que me fuera a cansar, no solté por estar pensando en eso”, dijo Salcedo.



El acierto con las flechas del séptimo favorito del torneo olímpico, el chino Wei Shaoxuan, acabó con las aspiraciones del arquero colombiano Daniel Felipe Pineda en la ronda de treintaidosavos de final de Tokio 2020. Wei se impuso por 6-0 y, aunque logró los mismos dieces que su rival, tres cada uno, mostró más regularidad en el conjunto de sus tiros.



En la serie inicial Pineda obtuvo con sus flechas 8-10-10, luego 10-8-8 en el segundo parcial; y 8-7-9 en el tercero. Sus lanzamientos no pudieron superar las puntuaciones de 9-10-10; 8-10-9; y 9-9-9 del asiático, que se llevó los dos puntos en juego en cada ronda. El arquero de Medellín ya participó en los Juegos de Londres 2012, donde ocupó el puesto 33.



