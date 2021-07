‘No hay que guardarse nada’: Mariana Pajón

Mariana Pajón, la máxima representante de Colombia en el BMX de los Juegos Olímpicos avanzó a la semifinal, al igual que Vincent Pelluard y Carlos Ramírez.

La colombiana, que busca su tercera medalla consecutiva, tras los oros en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, se muestra fuerte al ganar las tres válidas de clasificación. Esto le dijo a Caracol Sports y al COC.



La competencia. Cuando se corre a este nivel tan alto hay que llegar bien y no guardarse nada. Vamos bien. Por ahora me siento en una buena forma.



Las series. Son dos días intensos de competencia, la pista es más largas, tiene más vueltas. Ya se hizo todo lo que se pudo en el tema de la preparación.



Cómoda. Me gusta la pista, exige técnicamente, me favorece, me dice que cuando te ponen al máximo te exige. Hay que recuperar muy bien.



Balance colombiano. El nivel está alto y que los tres hayamos pasado a una fase es importante.



