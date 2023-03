La salida de María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte destapó una serie de contratos firmados en las últimas horas al frente de esa cartera. El presidente Gustavo Petro la declaró insubsistente tras lo ocurrido.

Uno de los temas que quedó pendiente fue el dinero destinado para la preparación de los atletas del ciclo olímpico. Anteriormente, esto se canalizaba a través del Comité Olímpico Colombiano. En la administración de Urrutia se determinó hacerlo directamente con las federaciones.

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. Foto: Prensa Ministerio del Deporte



Sin embargo, esos apoyos están retrasados y algunos de los deportistas han manifestado su preocupación. Una de ellas es Mariana Pajón, triple medallista olímpica en BMX: ganó oro en Londres 2012 y Río 2016 y plata en Tokio 2020.

La denuncia de Mariana Pajón



Pajón, en entrevista con Caracol Radio, reveló que ella ha tenido que poner dinero para llevar a cabo su preparación para París 2024.



“Yo ya empecé la clasificación olímpica y todo ha sido de mi bolsillo. He viajado porque no puedo esperar a ver qué pasa en el país y en el Ministerio porque nos quedamos sin cupos. Creo que muchos deportistas lo están haciendo. He cogido recursos propios para viajar por el mundo, he estado en Europa, en Estados Unidos y todo con mi bolsillo”, dijo.



Pajón expresó su preocupación por la entrega de estos recursos. “Ya nos atrasamos tres meses y no sé cuánto se vaya a demorar el empalme con la nueva ministra. Espero que no se demore tanto porque yo lo puedo hacer, porque he sido responsable con los recursos que he ganado en mi carrera deportiva, pero no quiero imaginarme lo que está pasando con otros deportistas”, aseguró.



La nueva ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, se posesionó este miércoles. En entrevista con EL TIEMPO, la funcionaria se refirió a lo sucedido con ese tema.

Astrid Rodríguez. Foto: Ministerio del Deporte



“Tenemos que resolver rápidamente garantizarles las condiciones a los deportistas, en una coyuntura que nos apremia. Tomar hoy una posición sobre eso sería una irresponsabilidad y causaría intranquilidad, cuando no lo he analizado con calma con mi equipo asesor, con el que hoy mismo ya estamos tratando de resolver situaciones a ese respecto”, dijo la ministra.



