Mariana Pajón: un camino de espinas para llegar a la medalla de plata

Sensacional fue la definición del BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio. Espectacular fue la competencia y el resultado también fue excelente para el deporte colombiano, que logró la medalla de plata con Mariana Pajón y el bronce con Carlos Ramírez.

Mariana Pajón se convierte en un ícono del deporte colombiano, pues ajustó su tercer metal en los Olímpicos, luego de los oros de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016.



Pajón dominó a su antojo las series de clasificación, en la segunda manga de la semifinal clasificó a la carrera por las medallas y en la final le alcanzó para el segundo puesto, detrás de Bethany Shiriever, de Holanda, superando a Merel Smulders, de Holanda, el podio en las damas.



Y estaba feliz, como no, Mariana agarró la bandera y lloró: tenía claro que ese camino a Tokio fue muy difícil. (Vea acá los mejores momentos de su carrera).



Los últimos tres años para la medallista no han sido fáciles. El 6 de mayo del 2018, Pajón se cayó en la cuarta válida de la Copa Mundo de Pependal, Holanda. Dos días después anunció que la lesión que sufría era delicada: ruptura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y ruptura parcial del colateral medial.



Pasó por el quirófano y luego de nueve meses regresó a la competencia, el 24 de febrero del 2019 en Boyacá y de ahí en adelante buscó recuperar el terreno perdido para lograr la clasificación a Tokio y volver a ser la ganadora de antes.



“Cuando supe eso me angustié mucho. Sentí un dolor fuerte que nunca había experimentado. Por Dios, de inmediato pensé en Falcao, todo el tiempo que duró sin jugar, recuperándose, se me vino todo encima. Seis meses en recuperación y unos nueve sin competir. Me asusté”, comentó tras ganar las dos válidas en territorio boyacense.

El camino fue complicado. Hoy recuerda lo difícil y doloroso fue su recuperación, su regreso a la competencia.



“Me subí de peso, no hacía nada. No movía las piernas, pero desarrollé el tren superior. Gané mucho fondo, hice mucha ruta. Me tocó llenarme de paciencia porque no llegaba a la final, pero agradecía estar encima de la bicicleta”, le dijo a EL TIEMPO.



Lo más complicado fue salir del túnel. Mariana Pajón se chocó con la realidad, se dio cuenta que no era una atleta invencible y fue difícil verse atrás, salir en cuartos o en semifinales cuando estaba acostumbrada a pelear y ganar todos los títulos de las carreras en las que competía.



“Entendí que uno es vulnerable, que se puede perder. Fue un ciclo olímpico diferente. Me pegué muchas lloradas, perdí la esperanza de volver, no ganaba los músculos, perdí los ángulos, que la fibrosis no me dejó recuperarme bien, en fin. A veces el número uno no es lo importante”, recordó.



Y agregó: “Cuando comencé con la lesión, con los dolores, no me aguantaba la pierna, pensé mucho, no tuve la intención de retirarme, de colgar la bici, tengo mucho por delante todavía. Perdí masa muscular, le daba una orden a la pierna y no respondía. Mi marido fue el que me sacó adelante, era el que me animaba a ir a entrenar”.



Mariana Pajón dejó de ir a las terapias, pero su familia y su esposo, Vincent Pelluard, se encargaron de mostrarse el camino, casi de obligarla a volver a ponerse el uniforme, de subirse a la bicicleta, de regresar al gimnasio.



Hoy, lo agradece. Se puso al frente de un gran reto y aunque dio ventajas a sus rivales al estar nueve meses sin competir, llegó a Tokio con la moral en alto, como campeona de las dos últimas válidas de la Copa Mundo de Bogotá y dispuesta a ir por esa medalla que la convirtió en la primera atleta colombiana en conseguir tres metales en este certamen.



Su ciclo olímpico no ha sido el mejor por todo lo anterior. Pajón ganó dos medallas de oro en los Juegos Bolivarianos del 2017, pero no en el BMX, fue en el ciclismo de pista, al imponerse en series y en la velocidad por equipos.



La lesión no le dio la oportunidad de estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero sí en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, en los que ganó la medalla dorada.

Camino difícil

Mariana Pajón, la máxima representante de Colombia en el BMX, avanzó a la semifinal, al igual que Vincent Pelluard y Carlos Ramírez, el miércoles en la noche.

Mariana Pajón, oro en el ciclismo de pista de los Juegos Bolivarianos. Foto: Jairo Enrique Rodríguez

Pajón consiguió el primer objetivo que era sumar puntos en las tres válidas de clasificación para lograr una casilla en la instancia semifinal y ahí buscar la final.

En la primera serie ocupó el primer puesto, con firmeza, como siempre, desde el arranque de la competencia pisando duro y adueñándose de la primera casilla.



Mariana Pajón salió a la segunda manga mucho más tranquila, pues lideraba la tabla de posiciones y con cupo a la semifinal. La colombiana fue segunda, aseguró la clasificación y en la tercera serie volvió a ser primera.



Y, como presagio de lo que iba a pasar, la atleta dijo: “Cuando se corre a este nivel tan alto hay que llegar bien y no guardarse nada. Son dos días intensos de competencia, la pista es más largas, tiene más vueltas. Ya se hizo todo lo que se pudo en el tema de la preparación”, dijo.



Y agregó: “Me gusta la pista, exige técnicamente, me favorece, me dice que cuando te ponen al máximo te exige. Hay que recuperar muy bien. El nivel está alto y que los tres hayamos pasado a una fase es importante”.



Y en las tres mangas semifinales superó a sus rivales en la primera, fue segunda en la segunda y quedó clasificada a la final. Eso le sirvió para llegar tranquila a la tercera carrera y cruzar la meta para instalarse en la final.



Solo una latinoamericana, la brasileña Mayra Aguiar, había conseguido tres medallas olímpicas en deportes individuales, todas en judo. Mariana la supera: la cantidad en la misma, pero los metales son más importantes: dos oros y ahora una plata. El apellido Pajón ya es leyenda.



