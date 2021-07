Mariana Pajón y Vincent Pelluard recibieron amenazas durante los Olímpicos

Mariana Pajón no llegó a Tokio en su mejor momento. Sus lesiones, estar un año alejada de las competencias y la polémica de su marido Vincent Pelluard por ir a los Olímpicos representando a Colombia, la tuvieron al límite.



Pensó en "tirar la toalla", como lo mencionó, pero no. Con dedicación y esfuerzo, volvió a representar a Colombia y dejar la bandera en lo más alto del BMX.



Incluso, hace unos días, aseguró en una entrevista con Noticias Caracol que han recibido amenazas.



En el programa radial Mañanas de Blu Radio, la colombiana habló sobre el caso Biles, la polémica de su marido y sus lesiones.



Ansiedad. “A veces uno no puede superar la ansiedad, nervios y presión. Lo que ella siente e hizo nos quitó un peso de encima. Es luchar contra eso. Estos juegos fueron un reto muy grande. Cuando pasé la meta, me quité un peso muy grande. Es complejo. Es una vida pública y está en el combo del triunfo y a veces no es fácil de llevar".



Polémica Vincent Pelluard. "Nos tocó alejarnos un poco por nuestra salud mental y tranquilidad. Fueron momentos de mucha tristeza y encerrarnos con nuestra familia. Hemos tratado de seguir. Cuando tienes el corazón tranquilo, eso es lo más importante. Él llegó con ilusión para representar a un país con menos apoyo. Se siente colombiano y dijo que quería representarnos. En nuestro país hay mucha presión. Hay otros que no nacieron en Colombia y no les pasa lo mismo".

Vincent Pelluard, bicicrosista colombiano, esposo de Mariana Pajón. Foto: Instagram: @vincentpelluard

Amenazas. "Lastimosamente vivimos en un país que es una olla de presión. A veces nos manifestamos así... pero uno eso lo convierte en triunfos y cuando cierras la puerta de la casa, estás con los que valen la pena, con los que han creído en ti", mencionó en una entrevista con el Jefe de Deportes de Noticias Caracol.



Presión. "En un momento quise tirar la toalla. Yo quiero representar a un país y sentir tanto odio… pero no son todos. También hay mensajes que te empujan. A fin de cuentas lo terminas haciendo por quienes te quieren. Los otros, de pronto, así aprenden un poco. Esto es lo que nos tocó vivir. Sí nos afectó, pero ya con la medalla colgada y la satisfacción de que hicimos las cosas bien, vale la pena vivirlo".



Próximos Juegos Olímpicos. "Me toca hablar con el profe. Toca ver qué realidades hay. Quisiera descubrir más de él, pero quiero ganarme un lugar en la selección. Debe ser mucho trabajo y veremos qué pasa. Hay muchas competidoras en Tokio que van para París. Mi cuerpo en este momento es una bomba. Hay que dedicarnos tiempo a nosotros".



Medalla de plata. "Esta plata sabe mejor que otros oros que me he ganado. Estuve un año por fuera. Mi lesión se complicó. La misma lesión de la rodilla la tengo en el codo y tengo muchas cirugías pendientes. Por primera vez pensé si era momento de colgar la bicicletA, pero no, disfruto representando a mi país".

