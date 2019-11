A los 51 años, María Luisa Calle vuelve a correr, en Juegos Nacionales

Aunque nadie lo crea, es cierto. La ciclista antioqueña María Luisa Calle competirá este martes, a los 51 años, en los Juegos Nacionales 2019.

En el velódromo Alcides Nieto Patiño, de la ciudad de Cali, la antioqueña volverá a una competencia de ciclo olímpico después de los cuatro años de sanción que purgó por haber dado positivo en un control antidopaje.



"Es un orgullo muy grande, un honor. A Antioquia siempre lo he llevado en el alma. Salir otra vez a competir va a ser una gran motivación", le dijo Calle a EL TIEMPO. "Cali es la pista que más me ha gustado en Colombia, me siento muy cómoda", agregó.



Calle, medalla de bronce en los Olímpicos de Atenas 2004 y oro en el Mundial de pista en Burdeos 2006, participará, con el equipo de Antioquia, en el ciclismo de pista en la prueba de la persecución.

Llevo cuatro años sin correr, pero entrené juiciosa. Es una pasión que llevo y siempre dije que quería volver a Juegos Nacionales FACEBOOK

TWITTER



Cabe recordar que Calle estuvo suspendida durante cuatro años por presentar un resultado analítico adverso en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 por el uso de GHRP-2, una sustancia que libera la hormona de crecimiento y sirve para aumentar la resistencia del deportista.



María Luisa había regresado a la competición en agosto de este año, cuando participó en la tercera Copa Colombia de Pista, en Medellín.



"Nunca dejé de montar en bicicleta. Estos cuatro años y medio estuve montando, hice trabajos de ruta y en el simulador. Yo vivo en el alto de Las Palmas y es a donde voy a entrenar", señaló la medallista.



DEPORTES

Con reportería de Marco Antonio Garcés