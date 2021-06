María José Uribe, el cupo 56 de Colombia en los Olímpicos de Tokio

María José Uribe ya está, oficialmente, en el listado de participantes de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Federación Internacional de Golf anunció este martes la lista de 60 participantes en el torneo.

La lista la encabezan las 15 primeras del escalafón mundial, entre ellas la estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo, y la coreana Inbee Park, tercera en la clasificación y ganadora de la medalla de oro en Río 2016.



Será la segunda participación para Mariajo en los Olímpicos, tras terminar en la casilla 19 hace cuatro años. Además, fue medalla de oro en los Panamericanos de 2015 y plata en los Suramericanos de 2014.



La colombiana regresó hace poco a competencias después de más de un año de inactividad, primero por causa de una lesión, después por la pandemia de covid-19 y, finalmente, porque fue mamá.



"Tanto la pandemia como la lesión me cambiaron todo. El año pasado, cuando aplazaron los Olímpicos, me senté con mi equipo y mi familia y tome la decisión de adelantar el embarazo", le dijo Mariajo a EL TIEMPO.



La santandereana, además, aplazó su retiro de las canchas, que tenía previsto después de Tokio 2020.



"El 2021 no va a ser mi último año: voy a volver a competir e ir a Tokio. Después me voy a concentrar en mi hijo y en en 2022 empezaré campaña full time para volver a París 2024. Quiero terminar por la puerta grande", declaró.



DEPORTES