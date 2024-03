'Cuando llegué al Ministerio del Deporte había sueldos muy generosos': Isabel Urrutia

María Isabel Urrutia se convirtió en la primera mujer en ser la jefe del Ministerio del Deporte, tras el nombramiento del presidente Gustavo Petro en el 2022, pero su paso como en la cartera fue fugaz terminó entre graves acusaciones.

La Procuraduría le formuló un pliego de cargos a la exdeportista olímpica “por su presunta participación en la actividad contractual de un convenio inter administrativo”, con algunas irregularidades en el proceso de contratación.

Esto se dio después de que la Fiscalía adelantará una investigación porque, al parecer, entre el 2 y 6 de marzo de este año, en el Ministerio del Deporte -cuando estaba Urrutia- se celebraron 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que no cumplían con los requisitos legales.

La medallista olímpica en Sidney 2000 atendió al periodista César Augusto Londoño

y habló sobre dichas acusaciones en el podcast Nadie es Perfecto’ el Diario As y habló sobre estas investigaciones y acusaciones que se dieron en su contra.

"Lo he asumido con toda la tranquilidad y responsabilidad, sé que se hicieron las cosas bien y no nos robamos ni un peso, hicimos lo que había que hacer, pero nos faltó tiempo, la idea era llegar a todos los rincones de Colombia, pero no se logró... Funcionario público que no le toque Procuraduría no será funcionario", señaló Urrutia.

Por otro lado, habló de algunas irregularidades que encontró al llegar al Ministerio del Deporte, con personas que tenían salarios 'bastante generosos' y que en algunos casos superaban el sueldo del propio ministro.

“Cuando yo llegué, los sueldos del Ministerio eran generosos. Había personas que ganaban más que el ministro. El ministro del Deporte, como no se ha hecho la estructuración del Ministerio del Deporte, sigue siendo un departamento administrativo, y el director del departamento administrativo se gana 17 millones de pesos, a diferencia de los demás ministerios que están por encima de los 25-30 millones de pesos”, dijo la exfuncionaria.

Y agregó: "Algunos de prestación de servicios (ganaban mejor). Había gente que ganaba 25 millones de pesos. Y, por ejemplo, bachilleres que tenían 7-8 millones de pesos”, dijo la exministra que estuvo como jefe de cartera en el gobierno de Gustavo Petro.

“Lo que hicimos fue, le solicitamos al departamento administrativo, que si podíamos hacer una tabla de cómo eran los salarios, porque nadie puede ganar más que el ministro. Entonces terminamos haciendo una tabla donde arrancamos en 9 millones de pesos, de acuerdo a la capacidad educativa, la experiencia y todo eso, y ahí iba bajando hasta quedar en 3.200.000″, finalizó María Isabel Urrutia que estuvo en como ministra del Deporte desde el 7 de agosto -cuando se posesionó como presidente Gustavo Petro- hasta el 27 de febrero de 2023.

