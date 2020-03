La dueña del primer oro olímpico de Colombia, de cumpleaños

El 25 de marzo de 1965 nació la primera deportista colombiana en subir a lo más alto del podio en unos Juegos Olímpicos. La hazaña de María Isabel Urrutia en Sídney 2000 abrió el camino para una nueva generación de deportistas.

Pero ella misma tuvo que sufrir, y bastante, antes de conseguir su objetivo como levantadora de pesas. Primero había practicado el lanzamiento de bala y disco, disciplinas en las que comenzó en 1978, a los 13 años. Incluso, aún hoy tiene la marca nacional en disco, conseguida el 26 de junio de 1992 en Valencia (España).



Luego cambió de disciplina poco a poco, por petición del entrenador búlgaro Gancho Karouchkov. Durante seis años entrenó en España, donde llegó a trabajar como mesera, a lavar loza, a dormir en casas de refugiados o en el metro de Madrid, con tal de permanecer en ese país y tener las mejores condiciones para prepararse. En 1995, la firma Bavaria la comenzó a patrocinar y así tuvo más comodidades para entrenar.



“Todas esas dormidas en el metro y en las casas de refugiados me dieron la fortaleza para no dejar que las dificultades me llevaran a tirar la toalla. Eso me enseñó a caminar por lugares difíciles y peligrosos con dignidad”, le dijo Urrutia al periodista Mauricio Silva Guzmán

María Isabel Urrutia, medallista olímpica de oro en levantamiento de pesas. Foto: Coldeportes



Fue seis veces campeona mundial de levantamiento de pesas, entre 1990 y 1996, pero su mayor hito fue en los Olímpicos de Sídney, cuando se convirtió en la primera deportista colombiana en ganar un oro. Y pasarían 12 años para que llegara la segunda, Mariana Pajón.

Esa medalla era para mí. Me la habían guardado

Se impuso en la categoría de los 75 kilogramos, a la que tuvo que bajar, desde los 82, debido a una lesión de rodilla en los Panamericanos de Winnipeg, en 1999.



“Antes de viajar yo hice un pacto con Gancho: ‘Ganamos en Sídney y no nos volvemos a ver. Ni usted me jode a mí ni yo lo jodo a usted’. Y él me dijo: ‘Yo tampoco quiero sufrir más con usted, muchas gracias’ ”. Y así llegó el primer oro olímpico para Colombia.



María Isabel volvió a trabajar con Karouchkov, pero como asistente en la selección nacional. La protagonista cumple 55 años.



DEPORTES