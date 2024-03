Luisa Blanco, la gimnasta colombiana que quiere seguirle los pasos a Simone Biles

Luisa Blanco Saavedra tomó una determinación: abandonar a su familia y buscar nuevos proyectos. Eso se lo exigía la gimnasia. Armó sus maletas y se fue de la casa, dejó atrás su niñez y se fue a estudiar ciencias políticas a la Universidad de Alabama.

Cuando parecía que había escogido el camino ideal se chocó contra una pared. El obstáculo fue tan grande que tocó fondo.

Luisa ya había tenido una conversación con su mamá, Sandra Saavedra, en la que le comentó que aunque los resultados en la gimnasia eran buenos y prometedores, sentía que se le había acabado el amor por ese deporte.

Tal vez el cambio repentino, el dejar atrás su infancia y meterse de lleno a una carrera profesional eran temas que no le cabían en la cabeza a la deportista colombiana, que obtuvo el cupo 27 del país a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Una vez le dije a mi mamá que no podía más, que me había rendido. Le comenté que quería ser una persona normal, que no quería ser deportista. Y en ese momento pensé que sería lo último. No estaba motivada y tenía al frente una gran responsabilidad que era la universidad”, le contó Luisa a EL TIEMPO.

Cuando llegó a su ‘nueva casa’ todo empeoró. Se le había acabado el amor por la gimnasia, quería ser la Luisa persona, la mujer que emprendía un nuevo camino y no la Luisa gimnasta, que la reconocieran por otra cosa, menos por el deporte.

Siempre estuvo muy agradecida por la gente que la rodeó, por los entrenadores, las compañeras, pero llegó un momento en el que explotó, no aguantó más y ‘tiró la toalla’.

“Era muy diferente la cultura en los Estados Unidos en ese tiempo; específicamente con el equipo nacional y como hacían las cosas, la cultura era horrible. Eso me quitó el amor por completo y estaba haciendo la gimnasia por otras personas, no lo estaba haciendo por mí misma”, relató Luisa, que nació el 18 de noviembre de 2001 en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Con el pasar de los días poco cambió en ella; al contrario, todo fue para mal. Dice que ir a los entrenamientos era como ir a un trabajo que “odiaba” y que no era bueno el momento por el que pasaba.

“Llegar a la universidad y estar en un ambiente donde todo mundo ama al gimnasia fue algo muy difícil porque mi corazón en sí estaba roto y fue la primera vez donde no estaba pensando en mí, estaba pensando en mis compañeras. Ellas me trataban de cambiar el pensamiento y comencé a tratar de ver lo bueno”, declaró.

Para Luisa, que ya se graduó de ciencias políticas, fue clave que la rodearan de la mejor manera en la universidad. Encontró personas que la entendieron y la fueron llevando por el camino para recuperar el amor por el deporte, por la gimnasia.

Fue un mes y medio terrible para Luisa. No paraba de llorar al tratar de encontrar una verdadera motivación, pero no desfalleció. Volvió a encontrarse con la Luisa campeona, la que siempre fue a la práctica con las ganas de aprender, ser la mejor y ganar.

Un cambio extremo

Hoy recuerda que ese 27 de diciembre del 2019 no fue el mejor día, pero advierte que lo tiene en cuenta porque logró superar el peor momento de su vida.

Señala que la razón principal de su mal momento fue irse de la casa, porque alzó vuelo y no logró asimilarlo como creía. Cuando entró a la universidad fue como si le hubiera caído una piedra en la cabeza, se sentía sola, sin apoyo, pues la veían como la gimnasta, no como Luisa, la nueva de la clase que venía a salir adelante.

Poco a poco fue abriendo su corazón, a comprender que la vida no era fácil y que tenía que dejar atrás su casa, su familia. Sabía que la veían como la máquina de ganar medallas y no como una persona normal y lo superó.

Solo tenía 17 años y ese proceso que vivió la maduró. Poco a poco fue consiguiendo sus objetivos deportivos y estudiantiles.

“En ese momento cuando la historia no es solo de Luisa, sino que la historia es de cómo Luisa puede impactar a las personas que están a su alrededor, fue cuando todo cambió. Ya no era la Luisa gimnasta, era la Luisa persona”, contó.

El deporte para los Blanco Saavedra siempre fue de familia. Nelson, su papá, que nació en Bogotá, jugó en Millonarios, y su mamá, nacida en Puerto Boyacá, practicó la natación. Las cosas en Colombia no estaban bien y ambos tomaron la decisión de irse para Estados Unidos. Lo hicieron con Diego Alejandro, su hijo mayor.

Llegaron a Los Ángeles. Sandra comenzó a trabajar limpiando casas (todavía lo hace) y su marido se encargaba de ‘engallar’ los carros, tenía su propio negocio. Luisa nació y la familia se fortaleció. Comenzó a crecer y llegó a la gimnasia por ‘accidente’. Sus padres no la querían ver mucho en la casa brincando. Se iba a estudiar y comenzó a jugar fútbol. Luego se metió a la gimnasia y sus padres la obligaron a escoger un solo deporte y se decidió por el último.

Llegó ‘tarde’ a ese deporte, pero no se le hizo difícil. En EE. UU. casi desde que comienzan a caminar las niñas practican este deporte, pero Luisa no tuvo la misma suerte y le tocó esperar un poco, aunque eso no fue ningún impedimento para que llegara lejos y aprendiera rápido. Los dolorosos llegaron. Su papá se devolvió para Colombia y en EE. UU. se quedaron Sandra, Darío y ella. Eso fue un golpe duro para Luisa.

“Al principio fue difícil. Tenía 17 años y él era mi héroe. Han pasado más o menos cinco años y mi papá está mejor allá. Tiene una compañía de turismo en Medellín y le va bien. Era muy pequeña y apegada, pero no puedo negar que fue un fuerte golpe que él se fuera”, relató.

Los primeros años en la gimnasia fueron normales. Comenzó en nivel cinco y llegó hasta el 10. Se mudó a Frisco y allí asistió a un gimnasio al que iban deportistas de talla mundial como Nastia Liukin, Madison Koshin, Carlo Peterson y Luisa se dio cuenta de que si bien tenía el talento para competir contra ellas era mejor que buscara un cambio. Ahí fue cuando apareció la opción de representar a Colombia.

En esa labor de entrenar con algunas de las mejores gimnastas de Estados Unidos, Luisa conoció a Jess Graba, en Minnesota, quien hace parte del staff de técnicos de Simone Biles, la gran campeona mundial y olímpica, y es el DT en propiedad de Suni Lee, quien en Tokio se colgó el oro en el concurso individual, fue plata en la prueba por equipos y bronce en las barras asimétricas.

“Soy muy afortunada de que él sea mi entrenador. Es un experto y también su esposa Ali. Ella entrena más viga, pero los dos son un equipo. Entrenar con Lee me hace mejor como gimnasta. Jess es como un peluche: es superbuena gente y estoy muy agradecida con él y Ali”, precisó Luisa, quien es considerada como una de las mejores gimnastas del torneo universitario de la NCAA.

En 2021 la colombiana fue campeona nacional de viga de equilibrio y en el 2023 fue una de las finalistas al premio a la mejor gimnasta universitaria del año en Estados Unidos.

Solo ha venido dos veces a Colombia. La primera cuando tomó parte en el Panamericano en Cúcuta y el año pasado, cuando estuvo antes de afrontar las competencias de los Juegos Panamericanos de Santiago.

“A los 21 años fui por primera vez y me encantó. He tratado de imaginar qué sería regresar, pero quiero conocer más el país de mis papás, con todo lo que me han enseñado de las experiencias que ellos se acuerdan. Me sentí en casa, todo me encantó de Colombia”, precisó muy emocionada.

Para ella, hoy, no hay barreras, y en lo poco que ha estado en el país asegura que lo que más le agrada es la gente.

“La comida, la cultura y sobre todo la gente lo destaco. El público siempre me apoyó cuando estuve en la competencia de Cúcuta. Eso sí, el calor fue tenaz”, recordó.

En Santiago de Chile logró la casilla 27 de Colombia a París 2024. La consiguió gracias al octavo lugar en la final individual de la general femenina, en la que obtuvo 50.099 puntos de la gimnasia artística.

Desde que logró el cupo no ha dejado de soñar. Se ilusiona con competir al más alto nivel. Ir a los Juegos Olímpicos es, para ella, como sacar adelante la especialización en comunicación que cursa en Alabama.

“Es un poco difícil de entender que trabajas toda una carrera, toda tu vida para unos momentos, o sea nueve segundos, 10 segundos. Pero ha cambiado mucho como se ve ese sueño. Cuando era chiquita me veía ahí en el primer puesto, con la medalla de oro y ahora ha cambiado más en lo que significa representar no solamente a mí, a mi familia, sino a mi país”.

Entrena fuerte. Atrás quedaron esos pésimos días y los pensamientos negativos ya se fueron. La meta de ir a París por un buen resultado la tiene muy ocupada, aunque tiene tiempo para visitar a su familia e interactuar con sus amigos.

“Me da más orgullo que cualquier cosa y así es como ha cambiado el sueño. Pero el sueño siempre ha estado ahí desde cuando comencé de niña”, precisó. No le teme a nada. Sabe que la presión existe, pero también la domina.

Luisa Blanco Saavedra tiene entre pecho y espalda muchos objetivos. A su corta edad ha vivido mucho, pero ahora quiere superar más obstáculos.

“Creo que cuando las personas piensan en presiones es algo malo, es algo que estresa; yo lo tomo como un orgullo, así no me estreso. Es una oportunidad buena para crecer en el deporte, en la gimnasia especialmente en Colombia”, relató.

Luisa no es solo una gimnasta, también es una persona que piensa en los demás. Cuando hizo parte del equipo colombiano en los Juegos Panamericanos del año pasado se acercó a sus compañeras y les enseñó algunos secretos.

“Es más importante tener un nivel que empuje a las niñas que están ahí, porque si no hay más dificultad no hay más competencia.¿Cómo crece uno? Soy muy feliz de poder estar en esta posición y poder demostrar mi nivel y representar a la selección, porque quiero demostrarle al mundo que Colombia sí puede. No me pongo límites, trato de ayudar, porque somos un equipo que quiere salir adelante y mejorar su condición”, sentenció Luisa Saavedra, que busca en París su consagración.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

