Por medalla de Mosquera, Fedepesas cobra a Mindeportes plata de torneo

La medalla de plata ganada por Luis Mosquera este domingo en las pesas de los juegos Olímpicos de Tokio llegó con polémica, luego de que la Federación Colombiana de Pesas asegurara que faltó apoyo para el deportista desde el Ministerio del Deporte.

Su discrepancia puntual es por la falta de recursos para un torneo iberoamericano en Cali, en el cual la Federación no logró obtener los recursos que esperaba de parte del ministerio.



A raíz de eso, William Peña, presidente de Fedepesas, dijo: "En el caso de Luis Javier Mosquera, para la clasificación de los Juegos Olímpicos no nos apoyó el ministerio del Deporte. Nos tocó como Federación hacer gestiones por todo el país, hasta que la Gobernación del valle nos dio la mano y nos permitió hacer el evento en Cali en el que consiguió su clasificación", dijo en W Radio.



Sin embargo, como EL TIEMPO confirmó, los cupos ya estaban definidos para ese entonces. Y los deportistas fueron a todos a los ciclos de preparación. Así que el malestar puntual del dirigente es debido a esos recursos.



Peña además dijo: “La comunicación con el señor de posicionamiento deportivo fue difícil, no solo para pesas sino para todas las federaciones. Reinaba la arrogancia y no tuvo un diálogo con nosotros. Yo tuve un momento de comunicación diciéndole que era muy importante el evento clasificatorio, dijo que no había plata, que el Ministerio no tenía plata para ese evento”.



Mosquera logró la plata en la competencia de los 67 kilos de los Juegos Olímpicos de Tokio, este domingo 25 de julio, con total de 331 kilos, mientras que el chino Lijun Chen fue el oro con 332 kilos.





