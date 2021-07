Luis Javier Mosquera: el momento que pudo quitarle la medalla

Luis Javier Mosquera logró la plata en la competencia de los 67 kilos de los Juegos Olímpicos de Tokio, este domingo 25 de julio, con total de 331 kilos, mientras que el chino Lijun Chen fue el oro con 332 kilos.

Sin embargo, hubo un momento complicado, difícil, de suspenso, de mucha incertidumbre.



Mosquera, en el último intento de envión, cuando trataba de alzar la palanqueta con 180 kilos, levantó, sostuvo el movimiento, pero bajó los brazos antes de que el timbre le diera la autorización.



El pesista colombiano contó en su mente los 10 segundos que tiene para cumplir con el ejercicio y soltó, pero no se dio cuenta que el timbre no lo había activado la mesa de los jueces.



La cara del pesista vallecaucano no fue la mejor, claro, pudo haberse anulado el movimiento, pues no cumplió con el reglamento.



De una vez, sin pensarlo dos veces, la esquina colombiana pidió la revisión a la mesa y el alma volvió al cuerpo, al ser positivo la revisión de los jueces, lo que la medalla fue un hecho.



