Luis Javier Mosquera, novena medalla olímpica de Colombia en pesas

Luis Javier Mosquera llegó a estos Juegos Olímpicos de Tokio siendo una de las cartas más grandes de ganar una medalla. Su primer intento de levantamiento de pesas en estas justas fue de 148 kg.



Sus contrincantes fallaron en el segundo intento. Luis Javier, con seguridad, volvió al escenario para intentar levantar 151 kg y dar un golpe psicológico en la competencia, pero no lo logró.



En el tercer intento no falló. La barra tenía el mismo peso y Mosquera la misma confianza. El peso total levantado por el colombiano, tras las pruebas, fue de 331 kg, logrando el récord olímpico que fue batido momentos más tarde por Lijun Chen con 332 kg y superando el reto.



Por historia, la halterofilia han sido una de las categorías más gloriosas para Colombia. Con esta medalla, Mosquera trae al país la novena medalla.



De esas nueve medallas, dos son de oro, cuatro de plata y tres de bronce. El rival a vencer fue el chino Lijun Chen, quien tiene cuatro títulos mundialistas y logró el oro en Tokio.



Otros colombianos que lograron la gloria olímpica, además de Mosquera, han sido Óscar Figueroa, María Isabel Urrutia, Diego Salazar, Leidy Solis, Mabel Mosquera, y Ubaldina Valoyes.



La infancia para Mosquera no fue fácil. Su padre trabajaba en Carvajal e intentaba mantenerlo a él y a sus hermanos, sin que les faltara nada.



“Nos faltó la comida, no era suficiente lo que ganaba mi padre. Nos acostábamos con hambre y nos levantábamos igual. Por eso trabajé a los 16 años, soy peluquero, puedo ser muy campeón, pero me gusta. A mis amigos los motilo y a mí. A los de la selección, a mi esposa”, aseguró.



Con dedicación, esfuerzo y amor al deporte, Luis se convirtió poco a poco en uno de los deportistas más reconocidos en Colombia. Llegó como uno de los favoritos a Tokio y no decepcionó.



DEPORTES