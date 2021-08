Mosquera: ' Me alejé de las redes sociales 15 días antes de los Juegos'

El pesista colombiano Luis Javier Mosquera logró la plata en la competencia de los 67 kilos de los Juegos Olímpicos de Tokio, el domingo 25 de julio, con total de 331 kilos, mientras que el chino Lijun Chen fue el oro con 332 kilos.

(Le puede interesar: Colombia: las razones del retroceso en los Juegos Olímpicos de Tokio)



Mosquera regresó a Colombia tras su experiencia en Tokio, y entregó declaraciones sobre lo vivido en estos Juegos Olímpicos. Mosquera estuvo acompañado de Santiago Rodallegas y Mercedes Pérez.



Estas, las principales declaraciones del medallista olímpico.



Presión: "Influye mucho, ha sido mucha presión este último año, la presión de los casos de 'doping' de mis compañeros nos afectó a todos, fue difícil. Hemos tenido excelente trabajo en la parte metodológica. Mi familia, mi esposa, influyeron mucho. Me alejé de las redes sociales por 15 días antes de los Juegos Olímpicos, porque son una arma de doble filo, te elevan y te manda al suelo".

Todo Colombia vio que mis compañeros podían ganar medalla, quiero que se sientan orgullosos. FACEBOOK

TWITTER



Fortaleza: "Nuestro deporte termina con fortaleza los Juegos. Hicimos un trabajo largo y difícil, casi imposible pero se pudo dar. Hubo momentos muy duros en las concentraciones. Cuando tuvimos la mala noticia de que Colombia de pronto iba a salir sancionada, pensé en retirarme de este deporte, hacer el récord olímpico e irme para mi casa contento... Después que no íbamos sino 3. Fuimos los escogidos. Fue difícil. Me sentí atacado. Todo Colombia vio que mis compañeros podían ganar medalla, quiero que se sientan orgullosos. Tuvimos noches que llorábamos de dolor. Pero después de lograrlo viene lo positivo. Mercedes se daba golpes de pecho, le dije que era una guerrera".



Sensaciones: "Me siento contento por ser el segundo de mi deporte con doble medalla olímpica, tras el legado de Óscar Figueroa. No soy la cabeza del grupo, todos dimos el ciento por ciento. Tengo mucho futuro para el deporte. Los sueños se pueden lograr".



París 2024: "Se viene mucho entreno. Viene el Panamericano clasificatorio a juegos Panamericanos. Luego el Mundial, primer evento del ciclo a París. Esperemos que todo salga bien y podamos hacer un ciclo limpio porque siempre me pasa algo, una lesión o una cirugía".



Podio: "Estoy orgulloso de lo que he hecho. En Río no gané en el podio. Estuve triste por eso. Cuando competí pensaba en eso. Lo logré. Fueron muchos años de entreno y problemas.



¿Qué hace falta?: "Unidad, diálogo para conformar el equipo. hay apoyo. Me siento agradecido. He sentido el apoyo desde mis 19 años.





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Simone Biles regresa, gana el bronce y se despide de Tokio por lo alto



-Fue un fallo localista... (Opinión)



-Yuberjen Martínez: indignación por el fallo de los jueces no para