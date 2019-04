Las flechas de Ana María Rendón apuntan a Tokio 2020

La vida de Ana María Rendón ha sido el tiro con arco, un deporte al que le ha dado todo y el que, a su vez, le ha dado todo.

A sus 33 años, ya tiene tres participaciones en los Juegos Olímpicos (Pekín-2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), por lo que es la arquera con más experiencia en la Selección Colombia que estará en la Copa Mundo de Medellín, del 22 al 28 de este mes.



Rendón, nacida en Medellín el 10 de marzo de 1986, será una de las cartas nacionales en este certamen en el arco recurvo y también tiene como objetivo el oro en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú), del 26 de julio y el 11 de agosto de este año, y lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Y para cumplir la ilusión de ir a los próximos olímpicos, los cuartos de su carrera, Rendón tendrá la opción de conseguir su cupo directo en el Mundial de tiro con arco, a llevarse a cabo del 9 al 16 de junio en Holanda.



“Clasifican los 8 mejores equipos en el Mundial, por eso es clave ir, tomar parte en ese torneo en Holanda. En los Juegos Panamericanos también podemos conseguir el cupo, pero solo se reparten un cupo en individual, al campeón femenino y masculino, y el campeón mixto en recurvo”, le dijo Rendón a EL TIEMPO.



Y agregó: “El Mundial nos da más opciones, porque podemos conseguir la casilla en equipo recurvo femenino y masculino, y en individual. Podemos lograr la casilla, pero primero hay que competir”.



La Copa Mundo de Medellín es un escalón más para ella y es una medición del momento deportivo en el están ella y la escuadra colombiana.



“Nos sirve para saber en qué estamos, cómo vamos con miras al Mundial y los Panamericanos. Esta Copa es una especie de evaluación, nos dará tips para mejorar, cambiar o seguir como vamos”, señaló.



Este ciclo olímpico a Tokio 2020 ha sido especial para Ana María, porque fue campeona por equipos en los Juegos Bolivarianos 2017 y segunda en individual. Logró plata en individual en los Juegos Suramericanos y bronce por equipos. Fue segunda en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en individual y bronce en mixtos. Espera en los Panamericanos ganar el oro, el que se le escapó hace cuatro años en Toronto (Canadá).



Rendón no figuró en los seleccionados colombianos durante 10 meses antes de los Olímpicos de Londres, pero advirtió que ese tiempo le sirvió para reinventarse.

“Lo tomé bien. Diez meses por fuera de la Selección me sirvieron para consolidarme. Fui a los Olímpicos de Londres, volvimos a hacer un ciclo con final en Río de Janeiro y eso me lo dio ese momento. No fue algo malo, tuvo que pasar. Nunca se me pasó la idea de retirarme”, agregó.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel